台中榮總遭爆無照醫材廠執刀 醫師竟在旁觀看

中部醫學中心龍頭台中榮民總醫院，近日驚傳重大醫療倫理爭議。該院神經外科包括科主任在內的3名醫師，遭指控長期放任無醫師執照的醫療器材廠商人員進入開刀房，在未告知病患的情況下，親自操作精密儀器替病患進行脊椎內視鏡微創手術。據指控內容指出，此違規行為恐長達三年以上，受害病患估計多達180人。對此，台中榮總表示已成立專案小組展開調查。

據知情人士爆料，開刀房內看似陣容龐大的醫療團隊，實際操刀者竟非醫師本人。爆料者指出，部分特定廠商為了讓自家產品順利進入醫院，採取了一種遊走灰色地帶的「類商業模式」，即「採購附帶代工」，意即只要醫院採購其器材，廠商便會派員協助開刀。指控內容更具體描述，在病患被麻醉後，神經外科醫師及科主任僅在一旁觀看螢幕，實際操作內視鏡儀器進行手術的，卻是廠商人員。

知情人士進一步解釋，像內視鏡這類微創手術，雖然器械相對精簡，但極度仰賴操作技術門檻，廠商便是藉由提供這種「技術代工」的服務方式，來鞏固在醫院的業績與訂單。

此次捲入風波的醫師名單頗具份量，包括神經外科鄭姓科主任，以及去年才被雜誌評選為「2026年度好醫生」、被視為國內少數能將尖端科技轉化為臨床應用的楊姓科主任；此外，一名在網路上擁有5.6萬名粉絲的網紅級廖姓醫師也在指控名單之列。三人遭控讓廠商違法執刀長達三年，若指控屬實，將嚴重衝擊醫病信任。

針對這起嚴重的指控，台中榮總副院長李政鴻回應表示，院方在今日上午才看到相關影片，目前已緊急成立專案小組，將深入研判影片的真實性，若調查發現確有違法行為，絕不寬貸，將依法嚴格處置。台中榮總方面也透過聲明澄清，依規定引進新醫療儀器時，確實允許廠商進入手術室提供技術支援，但必須經過科主任同意且在嚴格管制範圍內，至於影片中的行為是否越界違法，仍待進一步釐清。

台中市衛生局接獲消息後，已於今日上午派員前往台中榮總進行稽查，並重申絕不容許無醫師資格者執行醫療業務。衛生局強調，若查證屬實，違法者將違反《醫師法》，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣150萬元罰金；若涉及密醫診療行為，最高可罰50萬元。情節重大者，涉案醫師恐面臨一個月到一年的停業，甚至廢止執照的處分。作為六都醫學中心的台中榮總是否涉及集體無照執刀，將待專案小組調查結果出爐後釐清真相。

