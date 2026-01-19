台中榮總遭爆「廠商進開刀房執刀」 衛福部嚴辦！將祭手術室新規

台中榮總遭爆「廠商進開刀房執刀」。圖／Google Map

台中榮總遭爆料3名神經外科醫師，讓無照醫材廠商進開刀房執刀，甚至還有影片流出。院方昨天（18日）表示，調查期間3名涉案醫師停止手術業務。衛福部長石崇良今天（19日）則說，將成立專案小組調查此案，一定會嚴查嚴辦，同時還會祭出全新的手術室規定，在半年內上路。

台中榮總本月初遭爆料，神經外科有3名醫師包括主任楊孟寅、主任鄭文郁以及醫師廖致翔，長期放任沒有醫護執照的醫療器材廠商業務人員，進入手術室替病患執刀。

3天前又有媒體爆出影片，是2023年7月台中榮總的一間手術室，竟有醫療器材廠商人員站上手術台，為病患操作器械執刀！而原本應該要主刀的醫師站在一旁觀看整個過程。

台中榮總發表4點聲明

因影片高度懷疑廠商執刀，本院會全力配合衛福部、台中市衛生局及檢調的調查，如有不法，一定依法嚴辦，絕不寬貸。 調查期間3位涉案醫師停止手術業務，其中2位科主任醫師免兼主管一職。 涉案廠商嚴格禁止再進入手術室，靜待司法調查結果。 神經醫學中心主任即日起由業務副院長代理。

石崇良說一定會嚴查嚴辦，同時還會祭出全新的手術室規定。圖／攝影李智為

石崇良今天說明，報告初步指稱廠商沒有涉入醫療行為，但跟流傳出來的影片顯然不一樣，醫師讓廠商直接執行病人手術，嚴重違反醫療法規，已請衛生局將案子移送給檢調，衛福部也會組成專案小組重新調查。

石崇良並表示，會盡快成立專案小組調查台中榮總此案，至於其他醫院是否也會一併調查？石崇良說會先從台中榮總開始調查，且在半年內祭出全新的手術是指引，將來會一併納入醫院評鑑。



