台中榮總遭爆"無照醫療廠商"進開刀房執刀?

台中榮總，有多位任職於神經外科的醫師，被踢爆讓沒有醫護執照的醫材廠商，進入手術房內，甚至疑似執刀手術，醫師自己則在一旁觀看，讓廠商替患者進行內視鏡手術。對此，中榮回應正在調查，相關人員有無違反規定，台中市衛生局也啟動稽查，若違反醫師法，可處5年徒刑，併科罰金150萬。





中榮發出聲明表示 廠商經過申請核准可以進手術室但不得碰觸病人或從事醫療行為。（圖／台中榮總）





週刊接獲民眾爆料，台中榮總開刀房內，患者躺在手術台上接受手術，除了主治醫生、醫護人員，竟然還出現醫材廠商人員，疑似幫忙動刀，被踢爆的是中榮神經外科團隊，從醫師到主任級醫師都在其中，醫材廠商並非合法醫療人員，疑似替患者進行內視鏡的手術，時間長達三年之久。，台中榮總表示，廠商經過申請，可進入手術室，但不得觸碰病人或從事任何醫療行為，已經成立專案小組調查

中央衛福部也發函台中衛生局要求查辦並且追究相關人員責任。（圖／民視新聞）





知情人士表示，進入手術室的醫材廠商，綽號小老鼠，更被稱作"主刀醫師"，其實工作僅負責內視鏡器材的更換。脊椎內視鏡微創手術，主打精準移除壓迫神經之骨刺或椎間盤，傷口小，復原快手術時間短，2小時就可開完一台，比較不吃技術門檻。其中每次內視鏡手術中的止血槍，為必要耗材，小小一支就要價6、7萬元。知情人士表示，這類似商業模式，你跟我採購，我幫忙代工，也就是動刀？中榮表示，新儀器較為複雜，確實可能需要廠商提供技術協助，但絕對嚴禁動刀。茲事體大，中央衛福部也發函台中市衛生局，要求徹查追究責任。衛生局派員稽查，重申若屬實將嚴辦，衛福部長石崇良表示不可思議也不應該，要求中榮一周內提交報告釐清狀況，如果院方管理出問題，也不排除中榮需要重新評鑑。





