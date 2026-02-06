台中榮總醫師放任廠商執刀！2醫交保限居 院方：停止手術從嚴處分

台中榮總醫師被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術。 圖：取自台中榮總

[Newtalk新聞] 台中榮總爆發無照廠商進入手術室執刀事件，2名神經外科醫師與器材商函送台中地檢署調查，依違反《醫師法》將醫師楊姓、鄭姓，及陳姓醫材廠商等3人聲押，2名醫師各被依100萬交保，器材廠商則是50萬交保，3人皆限居、限境、限海。

台中榮總3名神經外科醫師在執行脊椎內視鏡微創手術時，被爆疑似長期放任無醫師執照的醫療器材廠商人員進入開刀房，甚至實際上手執刀，相關行為疑已持續至少5年，引發社會譁然。

廣告 廣告

台中地檢署第一時間分「他」字案偵辦，昨依違反醫師法將醫師楊孟寅、鄭文郁，及陳姓醫材廠商等3人聲押，台中地院今裁定楊、鄭均各100萬元交保，陳50萬元交保，檢察官當庭抗告。

台中榮總也於今日指出，院方觀看2023年拍攝的最新完整畫面，證實醫師楊孟寅及鄭文郁確有違法讓廠商進入禁區執行手術，決議停止2位醫師手術業務並移送考績會從重處分。醫院會妥善安排代理醫師，保障病人權益。

台中榮總針對少數醫師違反規定造成民眾的不安，向社會大眾致上最深的歉意，另名廖姓醫師則因違反手術室門禁管制作業指導書，已完成調查，同樣送交考績會審議。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

身價8億人瑞與看護閃婚 家屬上演搶人大戰！律師：子女若有做1事就不用怕

台中毒蟲被抓竟全程錄影PO網！拍筆錄電腦無人制止 網轟：太誇張