台中榮總醫師讓「無照廠商執刀」 院方發聲：昨天才看到影片、從重處分

台中榮總醫院今日召開臨時院部會議，決議停止兩位醫師楊孟寅、鄭文郁手術業務並移送考績會從重處分。手術示意照。Pexels



台中榮總上個月爆出三名醫師長期放任無照醫材廠商進入手術室，甚至疑似讓廠商人員執刀，案件已移送地檢署偵辦。今（6日）院方發布新聞稿，態度大幅轉變，改口承認昨（5日）才看到較完整影片，證實神經外科楊孟寅與鄭文郁兩位醫師確有違法行為，曾讓廠商進入禁區執行手術。

台中榮總先前調查報告指出，無照醫材廠商並未進行醫療行為。不過，院方今日中午突然發布新聞稿，態度大幅轉變，表示昨（5日）才看到新流出的112年拍攝完整影片，證實楊孟寅醫師及鄭文郁醫師確有違法讓廠商進入禁區執行手術，並強調院方已在上午8時召開臨時院部會議，決議停止兩位醫師手術業務並移送考績會從重處分。醫院會妥善安排代理醫師，保障病人權益。

台中榮總表示，少數醫師違反規定造成民眾的不安，在此向社會大眾致上最深的歉意。在此感謝檢舉人讓此事浮出檯面，也感謝主管機關衞生局及衛福部的指導，目前已加強手術室管理的 SOP 及建立即時通報系統並保護吹哨者。

台中榮總說，這段時間，醫院的同仁承受很大的壓力，也強調該院絕大多數的同仁都是盡忠職守、認真為病人服務。希望全體同仁團結一心，繼續堅守崗位，為病人提供最優質的醫療服務。

