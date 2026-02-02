台中榮總飄年味，退輔會五大農場展售年貨大受歡迎。（圖：中榮提供）

農曆年節在即，退除役官兵輔導會特別安排所屬五大農場，2日到台中榮總辦理年貨大街，展售各項農特產品，清境農場場長戴著羊角帽，促銷各項羊乳製品，福壽山及武陵農場的茶品，更是供不應求，員工與民眾利用空檔採買，大包小包，氣氛熱絡。

退輔會事業管理處處長董紹明，日前帶領武陵農場副場長常方麒、福壽山農場副場長張景富、清境農場場長王仁助、台東農場場長高國書，拜訪台中榮總院長傅雲慶，細數退輔會轄下農場運作與農產品製程，說明數十年來榮民與工作者投入的成果。臺中榮總院長傅雲慶大力支持，認為應該全力推廣，特別安排2日在中榮舉辦年貨大街，展售退輔會所屬五大農場，包括武陵、福壽山、清境、台東、彰化農場的優質農特產品。

中榮和退輔會所屬農場舉辦年貨大街，讓醫院充滿年節喜氣，不少員工、病人家屬和民眾採購高山各農場的特色產品，買氣搶搶滾。（寇世菁報導）