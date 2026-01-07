即時中心／高睿鴻報導

台中榮民總醫院驚爆「醫材廠商代醫開刀」的超離譜事件，神經外科科主任鄭文郁、楊孟寅、醫師廖致翔遭踢爆，不僅放任無執照的醫材廠商人員，直接進入手術房為病人操刀手術、醫生還在旁邊「納涼」觀看，且時間可能長達3年、恐影響180名以上患者。消息一出，立即引發外界譁然，對此，台中榮總副院長李政鴻今（7）嚴肅回應，醫院已有明文規定，禁止非醫療人員從事醫療行為，將成立專案小組審查此事件。

根據媒體爆料內容，鄭文郁、楊孟寅、廖致翔等人，明明對外主打神經外科手術招牌，結果竟涉嫌於未讓病人知情、同意的情況下，趁病人被麻醉後，於脊椎內視鏡微創手術時，找來醫材廠商的人員操刀，即便後者根本沒有醫護執照。媒體甚至進一步披露，在網路上頗有名氣的廖致翔，竟還曾在去（2025）年被檢舉讓廠商執刀、因此改為自己動刀後，疑似久未上刀、技術生疏，結果手術時不慎將內視鏡器具弄毀。

廣告 廣告

面對輿論猛烈抨擊，李政鴻今早受訪時強調，台中榮總已有明文規定，禁止非醫療人員從事醫療行為。他繼續說，「在這邊鄭重地宣布，針對媒體報導，本院已成立專案小組審查此次事件，希望能達到勿枉勿縱的地步」。李政鴻另表示，目前仍在釐清相關指控的真實性，今天早上才看到相關影片，醫院已成立專案小組研究真偽；倘若有任何人做出違反規定的行為，院方將依規處置。

至於該廠商究竟是賣哪方面的醫材？以及，廖醫師是否真有動刀時疏忽、技術生疏等情事，李政鴻也說，專案小組同樣在調查這些狀況，結果出爐後會向各位宣布。此外，掌握的影片也比較模糊，因此仍需要時間釐清。他繼續強調，關於讓廠商進入協助手術一事，台中榮總已有相關規定；過去曾考慮到，因為現在有些新儀器、新醫療工具還很新穎，廠商有時需要到場維護、解說儀器，但院方也有設定相關的門診管制辦法，都應依規辦理。

快新聞／台中榮總驚傳「廠商代醫開刀」離譜事件！副院長震怒：已展開調查

台中榮總副院長李政鴻。（圖／民視新聞）

而如果3位醫生的違法事件屬實，經專案小組認證後，李政鴻說，將送往人評會來進行懲處。他強調，依據台中榮總規定，若當醫院引入新儀器、新器械，廠商可進入維護；然而，必須待在一定的範圍內，若超出管制區，就是違反規定，必須進行懲處。所以李政鴻重申說，廠商一定不能執行醫療行為，只能協助管理器械。

他進一步說明，其實廠商大多數時候也不會進入（手術間），通常僅有新器械前幾次使用時，在一旁管制區內指導，且還得先經過科主任同意、然後經過護理站身份查核，完成後才可進去。進去後，也只能在某一區活動，時間到了就要出去。因此李政鴻強調，針對這起事件，今天成立專案小組進行調查，會盡快查出結果，一定勿枉勿縱；若有問題、有違規，一定要處罰，沒有違規也要還當事人清白。

李政鴻另也表示，過去沒聽聞類似的違規事件，目前只掌握到這件；他直言說，有時候新儀器確實比較複雜、前幾台使用時需要協助，不過，廠商還是不能進入管制區，只能在旁邊看而已。

原文出處：快新聞／台中榮總驚傳「廠商代醫開刀」離譜事件！副院長震怒：已展開調查

更多民視新聞報導

花蓮F-16夜訓失事 軍事專家點「2大調查方向」

連檢察官都入列！國台辦「終身究責」 陳舒怡疑因這事成為目標

羅智強扯鄭南榕！稱國安法修法箝制言論自由 律師：明顯法盲瞎扯

