台中榮總驚爆密醫開刀？衛福部：若「院方容留」最重可廢照

台中榮總近期傳出非醫師人員疑似參與手術，引發社會關注。衛福部長石崇良今（7日）在立法院表示，「一家醫學中心怎麼可能發生這種事情，我覺得不可思議。」他強調，一定會調查清楚，並釐清責任，如果屬實一定會究責，這醫療行為已涉及密醫行為。

石崇良指出，若查證屬實，涉及密醫行為，醫院管理可能存在重大問題，按照《醫師法》第28條規定，這要移付刑事調查的，是有刑事罪的，他表示，將會請台中榮總一週內提出報告，要求院方說明發生什麼事情，若查證屬實，如果管理上有很大的問題甚至就要「重新評鑑」。

石崇良強調，在一個醫學中心裡面發生這樣的事情是「非常、非常不應該」，但還是要先釐清，確定是否確實有這個事情，勿枉勿縱，也說若確定由非醫事人員執行手術，該人員涉嫌密醫罪；現場醫師將依涉案情形，如未親自診療病人將移付懲戒，同時虛報、浮報健保等問題，也會一併調查。

隨著醫療科技進展，部分醫療機構在引進新醫療器材時，部分醫療機構可能請醫療器材業者進行指導、學習。石崇良表示，新的技術導入確實需要學習階段，以達文西手術機械臂為例，操作人員通常需先在模擬機上練習，甚至先進行動物操作，再進入人體手術。醫材複雜度不同，若只是小幅改良，不用再上課；但若差異較大，則必須完成特殊訓練後才能操作，無論如何，病人與民眾的權益必須受到保障，衛福部將深入了解細節，並向社會交代清楚。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，根據媒體報導，台中榮總可能涉及密醫問題。衛福部已發函台中市衛生局要求徹查，台中榮總也宣布成立專案小組調查此事。台中市衛生局表示，全案將移送台中地檢署偵辦。

劉玉菁指出，若查證屬實，若手術確由廠商操作，即涉嫌密醫罪。依《醫師法》規定，開刀者可處6個月以上至5年以下有期徒刑，並可併科新台幣30萬元以上至150萬元以下罰金。

醫療機構容留密醫進行醫療業務，劉玉菁說，可依《醫療法》處五萬以上、五十萬以下罰鍰，同時視違反科別及服務項目，可以給予一個月以上、一年以下的停業處分，最重還會廢止開業執照。

