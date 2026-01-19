台中榮總驚爆「無執照」廠商代醫師動手術 衛生局發聲了

即時中心／温芸萱報導

台中榮總醫院神經外科疑似允許無醫師資格的醫材廠商進入手術室執行手術。對此，台中市衛生局接獲通報後立即稽查，並於1月7日將案件移送地檢署偵辦，檢方已分「他」字案調查中。衛生局今（19）日表示，如查證屬實，涉非醫事人員執醫者將依《醫師法》處罰，醫師若容留非醫事人員可罰10至50萬元；若涉及醫院管理或器材操作資格問題，依《醫療法》可罰5至25萬元。

台中榮民總醫院近日被爆料，神經外科有醫師允許無醫師資格的醫材廠商進入手術房執行手術。台中市衛生局接獲通報後立即派員稽查，並於1月7日將全案函送地檢署偵辦。中檢證實此案已分「他」字案，由檢察官調查中。

針對台中榮總疑似容留非醫事人員進入手術室並執行醫療行為，台中市府衛生局今日表示，接獲通報後即依權責啟動行政調查，要求涉案人說明並配合釐清；另涉及密醫情事，已移送司法偵辦。若查證屬實，涉及非醫事人員執行醫療行為，將依《醫師法》處理；若醫師容留非醫事人員執行醫療行為，依《醫師法》，可處新台幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

衛生局指出，若醫院管理涉及違反醫療技術、醫療器材操作資格等規定，將依《醫療法》第62條，處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。衛生局重申，醫事器材廠商進入手術室僅限提供儀器使用諮詢，嚴禁接觸病人或代為執行醫療程序。

衛生局強調，對醫療不法行為採取「零容忍」態度，將依法嚴查、絕不寬貸，全力保障市民就醫安全與醫療品質。

