台中榮總「廠商代刀」風暴延燒！3醫遭停職 網紅醫：開始追韓劇

記者林意筑／台中報導

台中榮總神經醫學中心爆發醫療爭議，有3名涉案醫師全遭停權。（圖／翻攝自臉書）

台中榮總神經醫學中心爆發醫療爭議，有3名神經外科醫師遭指控，放任無醫師資格的醫材廠商違法進入手術房為病患執刀，對此院方日前公布懲處，該3名涉案醫師全遭停權，其中2名主任醫師則被撤除主管職，醫材商也被禁止再進入手術室。懲處曝光後，其中1名遭停職的廖姓醫師在臉書發文，湧入大批粉絲留言聲援。

隨著媒體揭露最新手術室畫面，清楚標示出醫師與廠商位置，且拍攝到醫材廠商進入手術房，持手術器械進行侵入性治療，台中榮總緊急召開會議，並針對3名涉案醫師做出懲處決定，3名涉案醫師即刻停止手術業務，並免除神經外科主任楊孟寅及微創科主任鄭文郁的主管職務。

涉案的廖姓醫師遭停職後，有許多粉絲湧入留言安慰打氣。（圖／翻攝自臉書）

至於其中遭停職的非主管職廖姓醫師在網路上小有名氣，臉書粉專已累積5.7萬名粉絲追蹤，就在院方公布懲處結果後，他也在臉書上寫下「可以開始追《苦盡柑來》了」，但未明確表達意見。

文章曝光後有許多粉絲湧入留言，安慰打氣「我的命是廖醫師救的，對廖醫師只有滿滿的感激」、「公道自在人心」、「我會等廖醫師回手術房的，上天一定會還您清白」。也有網友認為「會偷拍的同仁，應該平常怨恨累積很多」、「內鬥的犧牲者，辛苦了」。

