台中榮總「廠商代開刀」女醫100萬交保！母不捨：外科為升職鬥很凶

記者林意筑／台中報導

台中榮總神經醫學中心驚爆神經外科醫師，違法讓廠商進入手術房為病患執刀。台中地檢署經調查認定醫師楊孟寅、鄭文郁及醫材廠商陳男等3人違反醫師法，3人均獲法院裁定交保。事後鄭母坦言，女兒是個好醫師，無意願升職卻遭內鬥，讓她很不捨。

台中榮總曾於1月18日發布聲明，稱3名涉案的神經外科醫師在調查期間均停止手術業務。台中榮總院長傅雲慶昨（6）日在鏡頭前鞠躬道歉，向社會大眾致上最深歉意，強調已決議讓楊、鄭二人停止手術業務，並各記1大過處分，後續靜待衛生局調查裁處。

台中,榮總,神經醫學中心,代刀,神經外科,傅雲慶（圖／翻攝畫面）

經台中地檢前往台中榮總、醫師住所等處進行搜索，依違反醫師法將醫師楊孟寅、鄭文郁及醫材廠商陳男等3人，向法院聲請羈押。台中地院指出，3人均認罪，考量醫師專業養成不易等理由，今裁定楊、鄭均各100萬元交保，陳50萬元交保，檢察官已當庭抗告。

對此鄭文郁母親坦言，覺得女兒很冤枉，儘管女兒有條件升等，雖沒有意願要升，但別人依然要鬥她，最終被別人錄影、剪貼，「女兒被鬥成這樣真的很令人難過。」

鄭母也說，女兒做得非常辛苦，經常到了晚上9點、10點才回家，累到連晚餐都吃不下。更令人心疼的是，女兒從小就很乖、不與人爭，且脾氣很好又內斂，都默默的做，也不希望讓長輩煩心，鄭母直言。「不是只有中榮，全台灣各地大醫院都有內鬥問題，外科鬥得凶，都是為了升職。」

