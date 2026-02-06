台中榮總「廠商代開刀」風暴延燒！2醫師及1醫材商違反醫師法遭聲押

記者林意筑／台中報導

台中榮總神經醫學中心爆發醫療爭議，有3名神經外科醫師遭指控，放任無醫師資格的醫材廠商違法進入手術房為病患執刀，事後該3名涉案醫師全遭停權。對此衛福部長石崇良表示，此案件涉及密醫、醫院管理、健保虛報等，要求中榮提出報告，台中市衛生局也將此案送至地檢偵辦。經台中地檢署審理，依違反醫師法將醫師楊孟寅、鄭文郁及醫材廠商陳男等3人，向法院聲請羈押。

台中榮總曾於1月18日發布聲明，稱3名涉案的神經外科醫師在調查期間均停止手術業務，今（6）日指出，經查楊孟寅、鄭文郁確違法讓廠商進入禁區執行手術，今決議停止2名醫師手術業務，並移送考績會從重處分。對此台中市衛生局說明，若查證屬實，密醫最重可處5年徒刑，醫院最重廢止開業執照，讓密醫執刀的醫師可處罰鍰外，最嚴重可被廢止醫師證書。

台中地檢署日前接獲中榮神經外科代開刀一案後，依醫師法分「他」字案，並由檢察官林芳瑜進行偵辦。據悉，檢方昨日兵分多路前往台中榮總、醫師住所等處進行搜索，且於昨（5）日晚間依違反醫師法將醫師楊孟寅、鄭文郁及醫材廠商陳男等3人向台中地院聲押，但由於中院自昨日深夜至今上午陸續開庭，目前尚未裁定。

