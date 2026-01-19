台中榮總"廠商執刀"新影片曝光 石崇良:嚴查嚴辦

民視新聞報導

台中榮總3名神經外科醫師，日前遭週刊踢爆，放任醫療器材廠商，進手術室還執刀，爭議案件震驚社會！網媒又有新畫面流出，疑似拍下廠商在開刀。對此，衛福部長石崇良今天（19日）表示，近期流出的新影片，與報告內容有所出入，衛福部將成立專案小組，由衛福部主導調查。





離譜！中榮「廠商代刀」新影片曝光！ 密醫執刀至少5年估180人受害

衛福部查中榮疑讓廠商執刀做手術。

讓醫界為之震驚、社會矚目、驚動檢調分案調查的爭議案，這段畫面，曝光手術室內，正在替女患者，進行手術的，竟然不是醫師，而是沒有醫師執照的，器材廠商！不過，台中榮總初步調查結果，只確認3位涉案醫師，私自帶廠商進入手術室，但是廠商沒動刀！現在，網媒又有新影片流出，案發在2023年，疑似拍下廠商為一名女病患執刀，而負責主刀的鄭姓醫師，不但沒穿無菌手術服，還雙手抱胸，站在一旁"監督"！

衛福部查中榮疑讓廠商執刀做手術。案件一開始曝光，中榮的第一份調查結果，否認廠商動刀，也只記3位醫師申誡。新的畫面外流後，中榮發聲明稿，因為影片"高度懷疑"廠商執刀，會全力配合調查，如有不法，一定依法嚴辦，絕不寬貸。調查期間，三位涉案醫師停止手術業務，其中兩位科主任醫師，免兼主管一職。

外傳三位醫師的離譜行為，至少長達5年，推估可能有180名病人受害！台中市衛生局表示，19日會進行調查，如果有在手術室容留密醫，將開罰醫師最高150萬元罰金。另外，醫師如果容留非醫事人員執行醫療行為，可處最高50萬元罰鍰。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

離譜！中榮「廠商代刀」新影片曝光！ 密醫執刀至少5年估180人受害

