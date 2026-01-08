台中榮總「廠商無照開刀」風暴最新！檢方分案偵辦

台中榮總被爆出有無照的醫療器材廠商，被3名醫師放進開刀房執刀，自己靜在一旁「納涼」，傳出此行為「至少3年以上」，衛生局表示若屬實，該院最重可被處以停業或廢照。中檢今（8日）已分「他」字案偵辦。

台中榮總。（圖／Googlemap）

據《CTWANT》的報導，爆料者還提供手術房的照片「佐證」，但是台中榮總內部的醫護人員認為，照片應是「角度問題」，爆料者在手術室偷錄影片，擷取片段影像抹黑成廠商代刀，但從部分畫面可看出，醫師都在旁邊刷手等待修復準備接著手術，「哪裡來的納涼？手術一定是醫師執行，且手術室那麼多人，主刀醫師怎麼可能讓廠商執刀？手術開壞了誰能負責」，懷疑此事與神經外科大主任將在本月退休，因此出現內鬥。

台中榮總內部人員透露，手術室那麼多人，主刀醫師不可能讓廠商執刀，照片是角度問題。(圖 ／ CTWANT)

台中地檢署則表示，衛生局已經在昨天將全案函送過來，今天已分「他」字案偵辦中，台中市衛生局指出，若查證屬實，醫材廠商最重恐遭罰150萬元，中榮最嚴重恐面臨停業或廢止開業執照。

楊孟寅(最左)才剛被康健雜誌評選為「2026年度好醫生」；廖致翔(中)則在網路上擁有5.6萬名粉絲追蹤；鄭文郁同時擔任台灣腦下垂體學會理事長。 (圖／翻攝自榮總官網、廖致翔臉書)

