台中榮總×苗榮處 到宅關懷榮民眷

落實「榮民照護數位轉型」精神，國軍退除役官兵輔導委員會推出「安心御老平台APP」，結合社工、醫療人員、志工、村里長等服務團隊，透過APP以個案管理方式掌握榮民眷健康、就診及用藥情形。苗栗縣榮民服務處副處長柯長榮昨（六）日與台中榮民總醫院高齡醫學中心個案管理師張惠閔，共同前往苗栗縣後龍、造橋地區，結合專業醫護衛教與科技智慧管理APP，全方位守護關懷榮民眷。

訪視時，台中榮總張個案管理師展現醫療專業，細心檢視長輩們的健康及用藥情形，耐心教導正確用藥知識，避免長輩因重複用藥或藥物相互作用產生風險。

柯長榮副處長表示，退輔會推動醫療長照整合及智慧照護，提供榮民眷優質全人照護，並以健康促進、醫照整合、積極復能、提升機構量能、強化家庭支持、導入智慧照顧、落實安寧善終及人力專業發展等八大指標，全方位守護長輩的健康與安全。