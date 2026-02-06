台中榮總2醫師讓廠商代刀 各100萬元交保

台中榮總醫院證實，兩名醫師違法讓醫療廠商進入手術室動刀，涉嫌違反醫師法。（圖／東森新聞）





台中榮總醫院證實，兩名醫師違法讓醫療廠商進入手術室動刀，涉嫌違反醫師法。台中地院下午裁定兩名醫師各100萬元、醫療廠商50萬元交保，不過遭到中檢當庭抗告。至於衛生局也開罰台中榮總十萬元，並對涉案醫師處停業一個月，院方則是對兩名醫師停止手術業務，並各記大過1次。

台中榮總開刀房內，醫護人員全副武裝，替病患進行治療，但實際操作器械的人竟然只是廠商，醫師卻在一旁觀看，現在兩名醫師遭到重懲，調查結果出爐。台中地院行政庭長黃玉琪：被告三人涉嫌從112年起，使未具合法醫師資格之人執行核心的醫療業務，違反醫師法並且涉犯，詐欺取財業務登載不實等罪，犯罪嫌疑重大。

檢方從影片掌握到神經外科鄭姓科主任以及腦腫瘤神經外科楊姓科主任，違法讓廠商進手術房動刀多次的事證，中榮確認違規屬實，決議停止兩名醫師的手術業務，並移送考績會，從重處分。台中榮總院長傅雲慶：「在此向社會大眾致上最深的歉意，醫院因為有看到新流出112年拍攝比較完整的影片，那證實本院神經外科楊孟寅以及鄭文郁醫師確有違法讓廠商進入禁區執行手術，剛剛考績會已經開完，兩位各記大過一次。」

案件延燒一個多月，台中地院6日裁定鄭姓及楊姓醫師以及神經外科楊姓醫師各100萬元交保，陳姓醫材商50萬元交保，不過也遭到檢察官當庭抗告。臺中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮：「本署檢察官認定被告3人均能有羈押之原因及必要，以當庭依法提起抗告。」

台中衛生局強調，採取刑懲並對醫院及醫師祭出行政處分，包括對醫院督導不周，處10萬元罰鍰，以及涉案的楊醫師與鄭醫師，停業一個月處分，後續將再依刑事判決結果依法辦理，也不排除加重懲處。

