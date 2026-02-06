台中榮總2醫師違法「讓廠商執行手術」 院長鞠躬公開道歉：各記1大過

台中榮總院長傅雲慶今（6）日召開記者會，親上火線說明爭議並向社會大眾致歉，宣布將停止醫師楊孟寅、鄭文郁手術業務，並各記一支大過。台中榮總提供



台中榮民總醫院3名醫師遭控放任無照醫材廠商執刀，根據最新外流的影片，其2名神經外科主任楊孟寅及鄭文郁確有違法讓廠商進入禁區執行手術。台中榮總院長傅雲慶今（6）日下午召開記者會，親上火線鞠躬致歉，宣布即刻停止兩名醫師手術業務，並各記一支大過。

傅雲慶表示，院方昨日收到檢舉人提供3段於2023年拍攝的完整影片，內容明確拍下楊孟寅、鄭文郁違規讓廠商進入手術室藍色禁區，並實際執行手術。院方今早8點緊急召開院部會議，決議立即停止兩人手術業務，並提送考紀會嚴懲，考紀會已決定兩位各記大過一次。兩位醫師停刀期間，將妥善安排代理醫師。

廣告 廣告

傅雲慶強調，醫院對於手術室管理有嚴格SOP，明令禁止廠商進入禁區與接觸病患，這次是屬少數醫師違規行為，卻造成民眾極大不安，他代表醫院向社會大眾深深鞠躬致歉，也將會保護吹哨者。

傅雲慶指出，院方已先行停止手術業務，至於是否進一步停職，將由台中市政府衛生局依情節裁定。至於最初檢舉的3名醫師，他表示，目前僅楊孟寅與鄭文郁列為被告，另1名廖姓醫師尚未被列入，仍待司法調查結果。

台中榮總表示，少數醫師違反規定造成民眾的不安，在此向社會大眾致上最深的歉意。在此感謝檢舉人讓此事浮出檯面，也感謝主管機關衞生局及衛福部的指導，目前已加強手術室管理的SOP及建立即時通報系統並保護吹哨者。

台中榮總說，這段時間，醫院的同仁承受很大的壓力，也強調該院絕大多數的同仁都是盡忠職守、認真為病人服務。希望全體同仁團結一心，繼續堅守崗位，為病人提供最優質的醫療服務。

更多太報報導

被控放任廠商無照執刀 台中市衛生局罰中榮10萬元、2醫師停業1個月

新影片證實「無照廠商進手術房執刀」 台中榮總2醫師各100萬交保！檢方抗告

台中榮總醫師讓「無照廠商執刀」 院方發聲：昨天才看到影片、從重處分