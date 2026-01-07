台中榮總3醫師爆讓廠商動刀3年 副院長親曝調查進度：僅1案調查中

記者陳佳鈴／台中報導

中榮副院長李政鴻今出面回應，目前僅一案調查，政風室與人事室已完成初步調查，目前全案移送考績會審議，預計下週結果將正式出爐。(圖/翻攝畫面)

國內龍頭級醫療院台中榮總神經外科遭週刊踢爆，院內三名資深醫師涉嫌放任不具醫護執照的醫材廠商人員進入手術室，甚至直接代操內視鏡手術執刀，而醫師本人竟在一旁「插手納涼」，此違法行徑傳出已持續長達三年，中榮副院長李政鴻今出面回應，目前僅一案調查，政風室與人事室已完成初步調查，目前全案移送考績會審議，預計下週結果將正式出爐。

根據週刊揭露的爆料影片，手術室內疑似由廠商操作精密醫療器材進行侵入性行為，畫面一出震驚社會。台中榮總副院長李政鴻今（6）日緊急出面回應，表示院方已成立專案小組針對影片真實性、是否讓外人進入管制區、以及有無違規代為動刀等細節進行嚴格分析與釐清。李政鴻強調，院方對於新儀器的維護雖有門禁配套，但絕對嚴禁非醫療人員從事任何醫療行為，若查證屬實將依法嚴懲。

據了解，其中一名廖姓醫師已因違反「手術室門禁管制作業指導書」遭內部檢舉。中榮表示，政風室與人事室已完成初步調查，目前全案移送考績會審議，預計下週結果將正式出爐。儘管院方初步聲稱調查顯示並無廠商從事醫療行為，但針對「醫師放任廠商代刀」的多次檢舉紀錄，院方僅承認接獲一件，其餘疑點仍待專案小組進一步追查。

台中榮總隨後發表兩點嚴正聲明：第一，院方明文嚴禁任何非醫療人員執行醫療行為；第二，針對媒體報導，本院已由專案小組依法辦理，絕對不寬貸。

