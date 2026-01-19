台中榮總3醫師遭控讓廠商執刀 衛福部長：要求送地檢偵辦

台中榮民總醫院有3名醫師日前遭投訴，疑似讓醫材廠商進入手術室為患者開刀，中榮上週的調查報告指出「廠商未執行醫療行為」，沒想到隨即又有2023年7月的手術影片流出，內容疑似有廠商動刀。對此衛福部長石崇良19日在立法院受訪時強調，一定會嚴查嚴辦，儘快成立專案小組調查，釐清真相。

衛福部長石崇良表示，「這個已經嚴重的違反了醫療法規 ，所以也請衛生局將這個案子移送給檢調，依照《醫師法》違反密醫罪。至於整個內部的調查，我們也會組成一個專案小組重新檢視。」

石崇良表示，後續將訂定手術室指引等配套，也會納入醫院評鑑項目，以確保病人安全。

對此，台灣醫院協會副理事長朱益宏表示樂觀其成，因為隨著達文西機器手臂等高科技醫療儀器的普及，廠商進入開刀房、協助組裝或校正有其必要性，過去都是由各醫院自行規定，有模糊空間，但協助範疇與實際醫療行為必須劃清界線，且協助者不能成為主刀者。

台灣醫院協會副理事長朱益宏說 ：「有一些器械可能需要在開刀的時候，臨時才組裝，或是有一些植入之前特殊的角度，醫師如果在還不是很熟練的時候，確實是有賴廠商這邊做一些協助。」

石崇良指出，相關指引已經請醫事司召集相關專家進行討論，希望在7月前上路，而台中市衛生局則表示，中榮案件已啟動調查，涉及密醫相關情事，已於1月7日移送司法機關偵辦。

台中市衛生局醫事管理科長吳雅玲說明，「若醫師容留非醫事人員執行醫療業務，將依《醫師法》第28之4條，最高可處50萬元以下罰鍰。」

衛生局嚴正強調，廠商進入手術室僅限於儀器使用諮詢，嚴禁任何接觸病人或代為執行醫療程序的行為，至於3名涉案的醫師目前暫時被停止手術業務，其中2人免兼主管職。

