台中槍砲犯自備鑰匙開腳鐐脫逃 判刑6年1月惡行曝光

台中一名通緝犯遭警方逮捕還查出懸掛假車牌及持有槍彈，未料他被銬在警局時竟用自備的鑰匙打開腳鐐趁隙脫逃，事後仍遭警方追捕到案，近日遭法院判處6年1個月徒刑。

一名槍砲犯遭逮後竟自備鑰匙從警局脫逃。（圖／翻攝自Google map）

警方調查，毒品通緝犯林姓男子因名下小客車牌照稅及貸款未繳，2024年3月間花8千元網購2塊偽造車牌懸掛在車上規避拖吊，害無辜車主收到15張違規罰單，車上還放有一把手槍及3顆子彈，同年4月25日下午5時許林男因毒品通緝遭台中清水分局沙鹿分駐所員警查獲，遭逮後暫時被上銬拘留在分駐所內人犯戒護區。

未料林男於晚間10時許趁員警未注意時，拿出自己預藏的手銬鑰匙打開腳鐐，並趁隙逃脫離開沙鹿分駐所，還跑回現場把自己的車開走，警方案發隔天凌晨3時許在一處加油站將他緝捕歸案，全案依槍砲、偽造文書、毒品通緝及脫逃等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

案經台中地院審理，法官認為林男雖坦承犯行但卻累犯，最後依槍砲、偽造文書、脫逃等罪各判4個月有期徒刑得易科罰金，共計5年4月併科8萬元罰金、罰金得服勞役，另6月得易科罰金，得易科罰金部分應執行9月，全案可上訴。

