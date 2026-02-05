台中槍響！少年持長槍朝大門掃射20多槍 他落跑後帶槍投案

台中太平茶行5日上午遭一名未成年少年持改造長槍掃射。（圖／翻攝畫面）

台中太平茶行5日上午驚傳槍響！一名17歲的少年以改造長槍朝太平茶行大門連續擊發20多槍後逃逸，隨後則持長槍前往台中第四分局投案，整起事故也未造成人員傷亡。據悉，少年供稱其酒後與茶行人員發生糾紛，才會持槍洩憤，但詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

據了解，該名少年5日上午10時許持改造長槍前往太平茶行瘋狂射擊，警方獲報後也立即前往調閱周邊監視器畫面逮人，不過此時少年已持長槍前往第四分局投案，表因酒後跟人有糾紛，才會前往開槍洩憤。

少年事後已辯稱槍枝為已故友人所有，警方初步認定該把槍枝有殺傷力，後續也依法帶回偵辦。全案後續依照違反槍砲彈藥刀械管制條例與毀損罪移送偵辦，並將持續針對作案動機與槍枝來源進行溯源調查。

