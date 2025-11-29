台中樂成宮旱溪媽祖頒發獎助學金 726名學生受惠

【民眾網諸葛志一臺中報導】財團法人台中樂成宮─旱溪媽祖廟29日於廟埕頒發「第十一屆旱溪媽祖獎助學金」，今年度發出獎助學金計205萬6,000元，共計726名學生受惠。 董事長何敏誠強調，樂成宮秉持媽祖「慈悲、博愛、濟世」之宗旨，以禪揚聖德、宣化教義，樂成宮認為取之於社會，亦要用之於社會，廟方將這份愛心奉獻出去，「媽祖鼓勵學生用功唸書、努力向學」，期盼未來能看到諸位學子在各行各業發光發熱，並為社會大眾貢獻心力。

何敏誠表示，旱溪媽祖獎助學金已持續發放第十一年，除去第七屆因疫情嚴峻無法辦理之外，十一年累計已有5,602名學生受惠，發出的總金額將近1,505萬3,000元，旱溪媽祖獎助學金申請資格，凡設籍於台中市東區（旱溪、樂成、泉源、干城、東英、東信、東門、十甲、東南、東勢、合作、富台、富仁、振興、東興、東橋、新庄）等十七里內達六個月以上，就讀國中、高中職、大專院校的學生，以及國小學童，名額沒有上限，只要達到台中樂成宮旱溪媽祖獎助學金申請辦法所規定的門檻即可申請，國小學童部分，則是由東區各國小推薦每班二人受獎。

《圖說》樂成宮董事長何敏誠（右三）頒發第十一屆旱溪媽祖獎助學金，共計726名學生受惠。

中市府數位發展局長林谷隆、教育局長蔣偉民、交通局長葉昭甫、東區公所吳忠聖區長、議員林霈涵、李中等人，東區各校校長皆到場，為受獎學生勉勵。

樂成宮獎學金小組召集人常務董事莊錦聰表示，旱溪媽祖獎助學金分成三種，低收入戶的大專院校、高中職、國中學生，每人各為7,000、6,000、5,000元，中低收入戶各為6,000、5,000、4,000元，一般家庭各為5,000、4,000、3,000元，國小學童不分種類，都是1,000元，希望透過媽祖慈悲精神，不僅減輕家長負擔，更讓學生懂得感恩與回饋，未來以善念回饋社會、幫助更多需要協助的孩子。

何敏誠董事長強調，雖然3,000至5,000元對部分家庭而言或許不多，但對另一部分學生卻可能是非常重要的鼓勵。他提醒，只要符合申請資格，務必注意每年8月下旬至9月上旬的申請期間，「不要錯過媽祖疼惜學生的這份心意」。