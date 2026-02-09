台中樂成宮歲未寒冬送暖480戶弱勢家庭受惠

▲台中樂成宮旱溪媽祖歲未寒冬送暖480戶弱勢家庭受惠。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】樂成宮行之有年的公益活動歲未寒冬送暖活動，今年東區受惠弱勢家庭共有480戶，每戶致送春節慰問金2,000元及物資。董事長何敏誠表示，關懷是持續而為的，未來樂成宮將不間斷與各界合作舉辦公益活動，善盡宗教團體對社會的責任，期盼能持續把關懷與善念注入到台灣這片美好的土地上，讓弱勢家庭在年節到來的時刻，也能夠享受到溫暖。

▲台中樂成宮希望藉此活動能拋磚引玉，讓各界善心人士及公益團體參與，才能擴大辦理，讓更多弱勢家庭受惠。（記者廖美雅拍攝）

何敏誠進一步說明今年東區受惠弱勢家庭共有480戶，每戶致送春節慰問金2,000元、白米3公斤2包、食用油3公升1瓶，及南區674戶、南屯區832戶、太平區1028戶、大里區1376戶、烏日區319戶及霧峰區310戶等共有4,539戶，每戶致送白米3公斤1包，合計捐出慰問金共96萬、白米共16,497公斤5,499包、食用油共1,440公升480瓶。希望藉此活動能拋磚引玉，讓各界善心人士及公益團體參與，才能擴大辦理，讓更多弱勢家庭受惠。

今日參與來賓台中市社會局長廖靜芝、科長郭俐君、立委羅廷瑋、議員林霈涵、陳雅惠、東區公所區長吳忠聖、南區公所區長李美麗、南屯區公所區長林秋萬、太平區公所區長陳柏宏、霧峰區公所區長張慶庸、大里區公所課長陳文幸及各級民意代表助理和各里里長等等共襄盛舉。