台中模聯三度登場！全台近60所高中齊聚東海大學 啟發青年激盪國際新視角

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為培養青年具備國際視野與思辨力，「2025臺中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」今（8）日於東海大學盛大舉行，吸引來自全臺57所高中職、近360位青年學子化身「青年外交官」，聚焦全球經濟與關稅制度、潔淨能源的轉型、性別平權與人權保障，以及科技在國際安全中的新角色等國際時事，培養跨文化理解與國際溝通能力。今年特別邀請到國際新聞權威媒體人范琪斐、資深外交官章文樑大使擔任主講人，從新聞現場與外交談判的雙重視角，剖析全球變局，啟發青年國際思辨視野。

面對國際局勢劇烈變動與全球治理挑戰，臺中市政府今年三度攜手東海大學舉辦「臺中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」，為期兩日的活動針對國際安全、永續能源、國際貿易、人權性平與科技發展等五大議題展開辯論，打造全臺規模最大的青年模聯盛會。臺中市副市長鄭照新出席開幕式時表示，盧秀燕市長特別重視青年教育，自2020年首辦以來，臺中模聯已成為全臺最具規模與指標性的青年外交平台，展現市府推動國際教育與青年培力的決心與成果。他強調，青年是未來的領航者，期許學員們打開視野、培養國際格局與溝通力，成為城市的外交大使。

東海大學副校長劉正指出，東海長期推動國際教育與跨文化學習，今年邀請到日本、美國、俄羅斯和印尼等國留學生擔任國際觀察員，引導青年在多元文化的情境中體驗外交議事氛圍，培養實踐力與全球視野。值得一提的是，本屆活動更設置兩個中文委員會，鼓勵青年以母語自信發聲，從模擬議場出發深化對國際議題的理解與關懷。公事處處長黃兆璽指出，臺中模聯由東海承辦已邁入第三年，結合教育資源引導高中生關注國際議題，讓模聯不只是辯論場，更是青年學習理解、尊重與合作的教育現場，培養他們具備世界觀、溝通思考力，以及與世界對話。

深受青年喜愛的范琪斐也在活動首日現身，以〈在變幻萬千國際局勢中，如何看見真相、改變世界〉為題，結合多年駐美採訪與國際新聞製作經驗，帶領青年思考資訊洪流下的真偽判斷與媒體識讀。她鼓勵青年在世界變局中，以理性與同理心傾聽多元觀點，培養跨文化理解與行動思辨能力。

資深外交官章文樑大使則以〈聯合國簡介與APEC會議介紹〉為題，從多年外交實務經驗出發，分享多邊體系與談判現場的真實經驗。他強調，模擬聯合國並非僅是模仿國際會議，而是讓青年在分歧中學習尋求共識，在對話中實踐理解與合作的外交精神。

臺中市政府秘書處表示，教育與青年發展是市府重要施政方向，「臺中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」已成為高中職學生培養國際視野與外交思維的重要平台。期盼透過兩天活動，讓青年深入理解國際情勢與臺灣在全球的角色，以理性對話與多元觀點回應世界挑戰。