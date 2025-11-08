台中模聯三度登場！全台近60所高中齊聚東海大學 啟發青年激盪國際新視角
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為培養青年具備國際視野與思辨力，「2025臺中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」今（8）日於東海大學盛大舉行，吸引來自全臺57所高中職、近360位青年學子化身「青年外交官」，聚焦全球經濟與關稅制度、潔淨能源的轉型、性別平權與人權保障，以及科技在國際安全中的新角色等國際時事，培養跨文化理解與國際溝通能力。今年特別邀請到國際新聞權威媒體人范琪斐、資深外交官章文樑大使擔任主講人，從新聞現場與外交談判的雙重視角，剖析全球變局，啟發青年國際思辨視野。
面對國際局勢劇烈變動與全球治理挑戰，臺中市政府今年三度攜手東海大學舉辦「臺中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」，為期兩日的活動針對國際安全、永續能源、國際貿易、人權性平與科技發展等五大議題展開辯論，打造全臺規模最大的青年模聯盛會。臺中市副市長鄭照新出席開幕式時表示，盧秀燕市長特別重視青年教育，自2020年首辦以來，臺中模聯已成為全臺最具規模與指標性的青年外交平台，展現市府推動國際教育與青年培力的決心與成果。他強調，青年是未來的領航者，期許學員們打開視野、培養國際格局與溝通力，成為城市的外交大使。
東海大學副校長劉正指出，東海長期推動國際教育與跨文化學習，今年邀請到日本、美國、俄羅斯和印尼等國留學生擔任國際觀察員，引導青年在多元文化的情境中體驗外交議事氛圍，培養實踐力與全球視野。值得一提的是，本屆活動更設置兩個中文委員會，鼓勵青年以母語自信發聲，從模擬議場出發深化對國際議題的理解與關懷。公事處處長黃兆璽指出，臺中模聯由東海承辦已邁入第三年，結合教育資源引導高中生關注國際議題，讓模聯不只是辯論場，更是青年學習理解、尊重與合作的教育現場，培養他們具備世界觀、溝通思考力，以及與世界對話。
深受青年喜愛的范琪斐也在活動首日現身，以〈在變幻萬千國際局勢中，如何看見真相、改變世界〉為題，結合多年駐美採訪與國際新聞製作經驗，帶領青年思考資訊洪流下的真偽判斷與媒體識讀。她鼓勵青年在世界變局中，以理性與同理心傾聽多元觀點，培養跨文化理解與行動思辨能力。
資深外交官章文樑大使則以〈聯合國簡介與APEC會議介紹〉為題，從多年外交實務經驗出發，分享多邊體系與談判現場的真實經驗。他強調，模擬聯合國並非僅是模仿國際會議，而是讓青年在分歧中學習尋求共識，在對話中實踐理解與合作的外交精神。
臺中市政府秘書處表示，教育與青年發展是市府重要施政方向，「臺中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」已成為高中職學生培養國際視野與外交思維的重要平台。期盼透過兩天活動，讓青年深入理解國際情勢與臺灣在全球的角色，以理性對話與多元觀點回應世界挑戰。
其他人也在看
永悅生化澄清：生產與管理流程合法合規與符合國際認證
針對近日社群及部分媒體報導指稱，彰化縣通過GMP認證的永悅生化科技涉及「將過期或即期產品重新包裝、改標再販售」，永悅今（8）日提出嚴正澄清指出，相關指控並非事實，永悅所有生產與管理流程皆符合法規與GMP製造規範，並經主管機關與多家媒體實地查證確認，並未出現報導所稱的情況。中時財經即時 ・ 12 小時前
福德國小師生國際書展取經 從閱讀及飲食探索永續生活
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】佛光山長年自2013年起舉辦國際書展暨蔬食博覽會，關懷偏鄉並持續推動人文教互傳媒 ・ 8 小時前
影／彰化縣原住民族文化節暨傳統體能競技 彰化縣立體育館戶外圓形廣場展開
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣原住民族文化節暨傳統體能競技系列活動，今(8)日在彰化縣立體育館戶外互傳媒 ・ 8 小時前
少子女化浪潮 石崇良：擴大幼兒專責醫師制度
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）少子女化浪潮下，兒科難留才，衛福部長石崇良說，明年將挹注249億元預算，優先保障兒童醫療，除幼兒專責醫師從0到3歲延伸至6歲適用，並增加醫院「急、重、難、罕」給付。中央社 ・ 12 小時前
新北市長選情不明！謝寒冰示警：若三腳督蘇巧慧有機會贏
2026年地方大選即將到來，全台最大縣市的新北市長選戰也成為矚目焦點。民進黨確定提名立委蘇巧慧出戰；國民黨、民眾黨還不知道是否能夠達成「藍白合」。對此，媒體人謝寒冰今（8）日分析，現階段是人人有機會的局面，如果三腳督將會讓蘇巧慧的勝選機會大幅增加。中天新聞網 ・ 8 小時前
金融博覽會首設虛擬資產專區 教民眾安全投資
（中央社記者潘姿羽台北8日電）虛擬資產可帶來龐大的獲利機會，卻也伴隨高風險。台灣虛擬資產合法業者藉著台北國際金融博覽會合體登場，不只在金博會首度設立「虛擬資產專區」（VASP專區），也帶領民眾了解合法平台與安全投資，提升大眾對虛擬資產的正確認知。中央社 ・ 13 小時前
PLG》台鋼獵鷹翟蒙36分 大破富邦勇士主場開幕戰
臺北富邦勇士隊今天主場開幕戰面對台鋼獵鷹，獵鷹此役命中率出色，其中翟蒙狂飆36分，獵鷹，最終以112比76大勝。TSNA ・ 9 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
三重慘案關鍵曝！父工廠改建獲房產與千萬 他沒分到「補償金」釀殺機
昨天（6日）下午，新北三重區發生命案，60歲的陳姓男子因家族補償金，與61歲的姊姊、55歲的妹妹發生衝突，陳男一怒之下持主廚刀揮砍，姊姊當場胸口中刀，送醫不治；妹妹及妻子也全身多處刀傷。而悲劇起因，正是因為家族財產，過去陳男父親經營代工廠，之後因土地改建，陳家因此獲得補償金與2戶房屋，因千萬財產改為信託，卻沒有陳男的份，最後釀成慘案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 1 天前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億
生活中心／綜合報導宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。民視 ・ 1 天前
太子集團詐45億豪車豪宅滿手，25名被告有花3萬就交保「還開心燦笑」！網：勿忘打詐高手陳梅慧冥誕
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢案，北檢週二（11/4）搜索和平大苑豪宅等47處所、扣逾45億元資金、拘提25名被告到案。當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。 就在交保的隔一天（11/5），恰巧是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，「不禮貌鄉民團」粉專貼文寫道，希望大家記得陳梅慧的生日，因為她到死前都還在跟詐騙集團作戰。今周刊 ・ 1 天前
獨／太子集團膽大妄為 洩密北檢公函…成為台籍4幹部羈押鐵證
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，專案小組在美國公布起訴與制裁名單後，曾前往「和平大苑」勘驗陳志購買的豪宅與超跑，...聯合新聞網 ・ 1 天前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 10 小時前
檢方查扣台灣太子豪車 和平大苑管委會竟稱「我們是豪宅」拒絕還通報凃又文
柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人。其中，負責管理和平大苑豪宅的台灣太子員工凃又文，在專案小組要上門清查停放在地下停車場的豪車時，自和平大苑管委會通風報信得知消息後，立即向上反應，讓集團連夜將7輛豪車開往他處藏匿，另外將4輛過戶給車商，但檢方聲押凃女卻被法院裁定30萬元交保，北檢不服最快在下週一(11/10)提起抗告。太報 ・ 1 天前