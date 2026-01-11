台中機場公共運輸再升級 333、555雙線運量創新高 旅客進出機場新選擇

333路公車路線圖。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府積極強化台中國際機場公共運輸服務，推動多條40分鐘內直達捷運綠線、高鐵、台鐵海線車站、國道客運轉運站公車路線，整體搭乘運量大幅成長。市府交通局表示，機場聯外重點路線去(114)年表現亮眼，其中333路線12月全線運量達1萬9,425人次，旅運量創新高，顯見市區與機場間的大眾運輸需求激增，新的一年隨著國際航線版圖拓展，機場聯外公車服務將持續提供旅客便捷、多元的接駁選擇。

交通局長葉昭甫表示，市府大力開發台中機場國際航線，航點日益增多，交通局依航班特性優化公車班次與路網配置，繼提供156、162、302、500等路線公車串聯轉運節點，也與觀光旅遊局、交通部民航局台中航空站合作，盤點航空公司與在地觀光需求，陸續新闢679、555、333路機場快線與公車路線加強疏運。

中市府持續強化機場聯外公車服務，114年新闢333路及機場快捷線555路，運量屢創新高。（圖/記者廖妙茜翻攝）

「民眾自台中機場搭車出發，30分鐘即可抵達朝馬、捷運文華高中站」，葉局長指出，333路與機場快線(555路)為串聯市區與機場的重要幹線，站點行經台中車站僅需1小時，除服務機場旅客外，兼顧沿線通勤與轉乘需求，統計去年12月333路線運量近2萬人次，經營僅半年的555路運量成長幅度更超過75%。為配合旅客搭車需求，交通局後續將搭配水湳轉運中心啟用進駐的國道客運路線，深化機場與中部各縣市間的交通連結，擴大區域轉運效益。

台中機場快捷線(555路)路線圖。（圖/記者廖妙茜翻攝）

交通局說明，台中國際機場躍升中部地區對外重要門戶，往返高鐵台中站的大眾運輸，目前已有156路及台灣好行日月潭線(6670E)，提供經國道3號或台74線快速道路的直達服務，行車時間約30至40分鐘，提供透過捷運綠線轉乘333及555路公車以外的選擇，歡迎旅客多加利用。

台中機場航線日益增多，市府也強化機場聯外公車服務，整體旅次成長幅度亮眼。（圖/記者廖妙茜翻攝）

此外，考量快速直達與行李箱放置空間，交通局輔導睿奕交通股份有限公司率先在333、555及679等3路線增設大型行李置物架，提供舒適又快速的乘車環境，此舉獲得搭車乘客肯定；台中航空站也投入資源改善候車環境，共同提升搭機旅客乘車體驗。

考量機場旅客行李需求，市府也輔導業者於相關路線車輛設置大型行李置物架，方便民眾。（圖/記者廖妙茜翻攝）

葉局長補充，台中國際機場新航線陸續開航，市府積極規劃機場聯外接駁公車，目前共計有21條聯外路線，可經由幹線公車及區域路線的串聯，滿足市民通勤需求，也便利國內外旅客進出台中。交通局將持續檢討公車班次與航班時間銜接情形，觀察是否有特定班次出現滿載狀況，增加整體搭乘便利性，並進一步與航站單位合作加強宣傳，提升旅客使用率，打造更便捷、友善且具國際水準的機場接駁路網。