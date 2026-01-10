台中機場公車再升級 雙線運量創新高

台中機場航線日益增多，市府也強化機場聯外公車服務，整體旅次成長幅度亮眼。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

台中市政府積極強化台中國際機場公共運輸服務，推動多條四十分鐘內直達捷運綠線、高鐵、台鐵海線車站、國道客運轉運站公車路線，整體搭乘運量大幅成長。交通局表示，機場聯外重點路線去年表現亮眼，其中三三三路線十二月全線運量達一萬九千四百二十五人次，旅運量創新高，顯見市區與機場間大眾運輸需求激增。

交通局長葉昭甫表示，市府大力開發台中機場國際航線，航點日益增多，交通局依航班特性優化公車班次與路網配置，繼提供一五六、一六二、三０二、五００等路線公車串聯轉運節點，也與觀光旅遊局、交通部民航局台中航空站合作，盤點航空公司與在地觀光需求，陸續新闢六七九、五五五、三三三路機場快線與公車路線加強疏運。

葉昭甫指出，三三三路與機場快線（五五五路）為串聯市區與機場的重要幹線，站點行經台中車站僅需一小時，除服務機場旅客外，兼顧沿線通勤與轉乘需求，統計去年十二月三三三路線運量近三三三萬人次，經營僅半年的五五五路運量成長幅度更超過百分之七十五。為配合旅客搭車需求，交通局後續將搭配水湳轉運中心啟用進駐的國道客運路線，深化機場與中部各縣市間的交通連結，擴大區域轉運效益。

交通局說，考量快速直達與行李箱放置空間，交通局輔導睿奕交通率先在三三三、五五五及六七九等三路線增設大型行李置物架，舒適的乘車環境獲得乘客肯定。

葉昭甫說，台中國際機場目前有二十一條聯外路線，可經由幹線公車及區域路線的串聯，滿足市民通勤需求，也便利國內外旅客進出台中。