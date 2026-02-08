台中機場捷運可行性研究2月初已送行政院 15座高架11座地下

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運機場捷運(橘線)串連台中機場、台中火車站及台中國際會展中心，已完成可行性研究並提送交通部，捷工局表示，交通局已在2月2日將可行性研究送到行政院，一旦審查通過就可進行綜合規劃。

捷運橘線全長29.23公里且有26座車站，從台中機場、經中科、台中國際會展中心到台中火車站，是一條具有國際性及經濟功能的捷運線。

根據捷工局的初步的規劃，O01至O07區為機場段，9.8公里，是串聯國際機場新興區及科技生活聚落區，從台中國際機場到大華國中是為高架段。

廣告 廣告

O08至O18是市區段，11.17公里，預計則是從水湳國際會展中心經天津路商圈、一中商圈、台中車站到中興大學，串聯了智慧經貿活動區、都會生活綠活區、文化觀光核心區及文化生活聚落區，採取地下段。

O19至O26為屯區段，8.2公里，國光路、國光花市、大里軟體園區及舊省議會，串聯都會生活優質區、智慧產業發展區、文化觀光慢活區，此段前二站是地下，後面是採高架段。

捷工局表示，可行性研究報告經多次修正已在去年8月已提交交通部，交通部則在今年2月2日送行政院審查，捷工局等待行政院核定中。

【看原文連結】

更多自由時報報導

全台冷吱吱！今晚到明晨10度以下 春節前1週天氣1次看

垃圾輻射值超標退運！ 埔里清潔隊：首次遇到 急尋來源

高市早苗獲壓倒性勝利！矢板明夫曝3大主因

明太祖在風雨中通勤！故宮把龍袍、鳳掛變雨衣 神還原搶購一空

