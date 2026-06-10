台中機場車位荒！ 連員工都沒位子停 改搭公車上班內幕曝

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台中機場停車位一位難求，有機場員工向私人停車場月租，因車位不足，只好退費。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中機場國際航班增加，國際航線上看30條，周邊停車場不足，連假出國旺季一位難求，除了出國民眾常找不到停車位影響搭機，連機場員工都改搭公車上班。有機場員工指出，向機場旁的私人停車場預繳優惠月票，但上個月突然告知無車位可停，只好選擇退費，盼相關單位能重視機場停車問題。

台中機場除了機場員工，還有多家航空公司地勤跟行政人員進駐，台中機場周邊除了公有停車格，機場對面有多家私人停車場，一名員工表示，長年開車上下班，都向機場對面的一處私人停車場租車位，依週邊月租費是每個月1500元，之前業者推出預繳優惠方案，每個月的月租費不到千元，跟同事都預繳到明年了，但上個月業者突然告知，因車位不足，無法提供月租客停車，令人無言，自己只好改搭公車上下班，近日下雨搭公車更不便，質疑因航線大增，業者租給旅客較划算，犧牲月租民眾權益。

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遭投訴的業者指出，停車量能是固定的，因遮陽鐵棚年久失修鏽蝕，逐步整修，壓縮到停車空間，有向月租民眾提出退費或是遞延租期，選擇退費的顧客，陸續退費中。

台中機場指出，機場因腹地有限，想擴增停車空間，卻苦無土地；台中市府交通局長葉昭甫表示，台中機場共提供2處停車空間，合計約274席汽車格，並將停車場剩餘車位上傳至「台中交通網APP」，民眾可隨時查詢。

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