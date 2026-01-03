台中機場領行李竟要1小時！旅客怨等太久 卓榮泰下令短期改善

卓榮泰視察台中機場。（行政院提供／李京昇台中傳真）

許多旅客抱怨台中國際機場從行李領取到出關的等候時間，通常需約1小時，行政院長卓榮泰今天前往視察，他要求民航局針對機場服務品質及量能，提出短期改善策略。

卓榮泰表示，近期有機場旅客及民意代表反映臺中國際機場從行李領取到出關的等候時間過長，因此今日特別前來瞭解旅客出關情形。他肯定交通部長陳世凱在第一時間充分掌握狀況，並向他清楚說明問題發生原因。

卓榮泰指出，為因應台中國際機場未來發展所需，交通部民航局已提出「台中國際機場2045年整體規畫」，這是一項長期計畫，民航局以每5年一次為原則，辦理整體規劃修訂作業，但不論是5年或20年，對國人來說都是漫長的等待。

因此，他要求民航局針對台中國際機場服務品質及量能，提出短期改善策略；也因航廈空間有限，請民航局妥適安排出關旅客領取行李的動線，維持現場秩序，並派員協助現場說明，讓所有旅客都能快快樂樂出門和回家。

