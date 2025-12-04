台中機械車位「設備疏失」壓死男童 負責人、住戶被起訴

今年7月中，台中市北屯區發生一起機械停車位意外，一輛轎車從機械停車位翻車，壓死一名年僅1歲的男童，台中地檢署調查後，發現機械車位設備存在多項重大疏失，包括未設置反射鏡、閉路電視等目視設備，也缺乏緊急停止按鈕，依過失致死罪，起訴負責維護機械車位的陳姓機電公司負責人及余姓住戶。

這起悲劇發生在今年7月19日傍晚6時許，劉姓住戶開車載著1歲3個月大的兒子返家，將車停妥在地下室5號機械車位後，下車到後座抱著孩子站在停車板上。此時余姓住戶準備停車，以倒車方式進入汽車升降梯並按下B1按鈕，在尚未降至B1地面、也未確認機械車位是否完全淨空的情況下，就貿然按下4號車位操控鈕，導致5號車位開始下降。

由於劉姓住戶的車門未關閉，受車身下降影響直接卡住水泥地面而傾斜。余姓住戶雖聽見叫聲，卻因現場沒有緊急停止按鈕而無法避免車位繼續下降，劉男的車輛傾斜幅度過大失去支撐，最終整輛車翻覆掉落，當場壓中男童頭部，男童送醫後仍傷重不治。目擊民眾表示，男童父親情緒相當失控，顯得非常自責。

檢方偵辦期間重回現場勘驗、測試機械升降設備，並檢視監視器畫面，認定余姓住戶在下降至B1前就先按下車位鈕。檢方調查發現，陳姓負責人自2011年起受委託負責保養該社區地下室汽車升降梯、機械車位，卻疏於在機械車位的操作盤旁設置反射鏡、閉路電視或有感應元件等具有目視同等效果的設備，也沒設置緊急停止按鈕，導致升降梯上無法判定車位是否有人車進出。

陳姓負責人接受檢方訊問時辯稱，現場有張貼公告說明如何操作，並表示「機械車位本來就不是百分百安全」，使用者須注意使用規則，本案是因有人在汽車升降梯上按操作鈕才導致車位升降，自認無過失。余姓住戶則辯稱只有按B1按鈕，沒有按4號車位按鈕，不知為何車位會自己下降。

台中市都市發展局在事發後，派員並偕同機械停車相關安全檢查協會技師至現場勘查，發現案發建築物雖領有使用執照，依核准竣工圖說地下設有機械停車設備及地上一層升降平台，但案發機械停車設備未領有使用許可證，該設備已29年都沒有使用許可。都發局隨即張貼勒令停止使用告示，並將處建築物所有權人及使用人新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，限期改善及補領使用許可證，並經檢查機構及保養廠商重新確認安全無虞後，才能恢復使用。

市府表示，這棟大樓在1996年取得使照，但後續在2024年頒布建築物機械停車設備設置及檢查辦法後，管委會一直沒有補申請，男童家屬已表示要對廠商及操作車位的住戶提告。

