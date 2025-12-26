台中檢警查獲非法廢棄物集團 環保業者104人遭訴

（中央社記者蘇木春台中26日電）隆福環保公司實際負責人周男涉嫌租下台中1處土地，違法收受營建、木材等廢棄物，案經檢方偵辦後，日前依違反廢棄物清理法等罪嫌，起訴周男與違法清運的其他業者共104人。

台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢方接獲民眾檢舉指出，有環保公司未經許可清除、處理廢棄物及申報不實，立即指揮保安警察第七總隊第三大隊、調查局台中市調查處、台中市警察局清水分局，會同環境部環境管理署中區環境管理中心、台中市環境保護局組成專案小組，執行「淨土專案」。

案經專案小組蒐證完備後，於民國113年8月22日，兵分多路同步搜索24處偵辦，帶回隆福環保科技股份有限公司實際負責人周男等人偵辦，檢方複訊後聲押周男獲准。

檢方依據首波搜索查獲的營運日報表，發現集團規模龐大，具組織性、計畫性的完整廢棄物非法清理鏈，且以合法掩護非法方式進行串連。專案小組再於113年10月至114年2月間，接續發動5波行動，循線擴大追查非法廢棄物來源清運業者。

檢方查出，周男掌控領有乙級廢棄物清除許可證的隆福公司，夥同周母楊女、表弟林男及員工等人，組成非法廢棄物清除、處理集團，租用台中市沙鹿區土地，對外佯稱為停車場，違法提供多家違法清運業者，進場傾倒廢木材、營建混合物及垃圾。

經統計，僅113年1月至8月間，該場址收受營建混合物逾3萬立方米、廢木材逾100萬公斤，數量龐大，因此獲取犯罪所得達新台幣2311萬餘元。

此外，周男等人用隆福公司名下領有許可證管制車輛，將非法場址內經簡易分類廢棄物，轉運至合法機構處理，並於環境部申報系統中虛偽填報來源，掩蓋非法設置轉運站的事實。

案經檢方偵辦後，於12月4日將周男及涉違法清運的其他業者等共計104人，依刑法偽造文書、廢棄物清理法等罪嫌起訴。

另外，檢方審酌涉案情節較輕的違法清運者共67人，到案後多能坦承犯行、深表悔悟，予以緩起訴處分。（編輯：張雅淨）1141226