台中檢警環大動員5波搜索 跨4縣市揪出濫倒廢棄物業者

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中地方檢察署，因偵辦一起廢棄物清理法案件，過程中發現1名蔡姓嫌犯，涉嫌長期、持續違法收受、載運台中市等地廢棄物，並任意棄置的情形。台中市刑事警察大隊表示，在所屬偵八隊聯合台南市學甲警分局、保四總隊駐署司法警察、保七總隊第三大隊中區中隊、環境部環管署中區環管中心等，組成專案小組擴大偵辦後。發動了5波搜索行動，共計查緝犯嫌20人、查扣拖車、曳引車、挖土機、無線電主機、手機及相關帳冊等。

台中市刑大表示，專案小組長期蒐證，掌握蔡姓嫌疑人及車隊成員，至南投縣濁水溪河床處，涉嫌違法傾倒廢棄物的罪證。小組成員到場查緝，執行第1波搜索，去年9月2日夜間及3日清晨，當場緝獲蔡姓嫌疑人等3人，而且向法院聲押獲准。隨後再溯源查緝共犯，發現還有其他車隊成員以及幕後土尾集團涉案，再分別對相關共犯執行4波搜索，查獲13人到案。

警方表示，其中民間俗稱的「土尾」集團陳姓主嫌，還有部分車隊成員，也已聲押獲准，其餘共犯則裁定交保。全案共計查緝犯嫌20人、查扣拖車2輛、曳引車3輛（含2輛尾車)、挖土機1輛、無線電主機3台、手持無線電6台、手機16支及相關帳冊等。全案訊後依廢棄物清理法、組織犯罪防制條例等罪嫌，解送台中地方檢察署偵辦。

警方調查，土尾集團的陳嫌與各車隊負責人包括蔡嫌、林嫌、吳嫌等人，合組濫倒團隊，聯絡上非法載送、傾倒廢棄物事宜後，再指派車隊成員前往指定地點，例如南投縣濁水溪、彰化縣芬園鄉烏溪河床沿岸、彰化縣芬園鄉貓羅溪河床沿岸、雲林縣莿桐鄉堤防外等地，傾倒廢棄物後，再利用自然河床地形掩護。經過雨水、河水沖刷以掩蓋跡證，已嚴重影響國土保育。

台中市刑大表示，專案小組累計至現場履勘4次，已開挖2處包括南投縣竹山鎮、名間鄉交界等地，開挖面積總計高達4,814.89平方公尺（約相當於12個標準規格籃球場面積），體積總計14444.67立方公尺（約相當於6個奧運標準規格游泳池體積），粗估回復原狀所需費用，約新台幣6500萬元。

台中市刑事警察大隊呼籲，對於任何非法傾倒廢棄物，破壞環境以牟私利的行為，將持續與各執法機關緊密合作調查追辦，嚴懲投機的不法份子，以維護全民利益及國土的永續經營。

照片來源：台中市警方提供

