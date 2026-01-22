台中檢警破"刷卡換現金"洗錢鏈 查扣不法資產逾1.8億

花蓮縣 / 綜合報導 16日晚間，花蓮市一名計程車司機，在載客途中，突然亮出空氣槍推銷，不但炫耀自己曾經射過人，還不斷詢問女乘客「涉及性騷擾」的私人問題，甚至開錯路到荒涼之地，讓乘客嚇壞。對此，當事車行表示，已經立即中止與該司機的合作，警方也依涉嫌恐嚇罪及違反性騷擾防治法，將計程車司機移送法辦。 當事乘客說：「我就想趕快趕快趕快到，然後趕快下車。」女子倉皇下車，就算待在警察身旁，語氣仍滿是，藏不住的驚恐，當事乘客說：「他就開始拿出一把空氣槍，然後在那邊，甩來甩去這樣子。」只是搭個小黃，司機居然拿槍出來，女子當場嚇壞。事發在16日晚間7點多，這名女子到大賣場購物後，搭計程車離開，結果才剛上車，司機就問她，有沒有在打空氣槍，女子以「沒有興趣」婉拒後，司機竟亮出槍枝還炫耀表示，自己射過來找碴的乘客，再度推銷，還詢問要不要買來防身，女子回答，「我是女生不會用」，沒想到司機見買賣不成，竟然開始狂問私人問題，嚴重涉及性騷擾。而這恐怖經歷還沒結束，整條大馬路，荒涼一片杳無人煙，這裡是女子逃下車的地方，怒控司機不但亮槍騷擾，還故意繞路往反方向移動，她只能隨便找理由，在路邊要求下車，事後打電話回車行投訴，竟然是由司機本人接聽，對方匆匆回一句，不好意思嚇到妳，就立刻掛斷電話，女子連忙報警，警方調閱路口監視器，找到這名洪姓計程車司機。警方VS.當事司機說：「(你覺得你今天拿著槍，然後你也沒有射人)，(你也沒指著她，你只是跟她說「欸，要不要買」)，(是不是這樣)，對啊。」司機解釋，自己只是想推銷產品，沒有惡意，但仍被依法送辦，花蓮縣警花蓮分局民意派出所所長周雲輝說：「在案發三小時內，通知涉嫌人到案說明，並依涉嫌恐嚇罪及違反性騷擾防治法調查，後續將依規定，報請花蓮地檢署偵辦。」當事計程車行林姓業者說：「本行對任何形式騷擾行為，採取零容忍立場，目前已立即終止該駕駛之合作關係。」司機一系列脫序行為，不僅嚇壞乘客，現在也必須為自己的舉動負起責任。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言