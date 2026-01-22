台中檢警破"刷卡換現金"洗錢鏈 查扣不法資產逾1.8億
中部中心／綜合報導
刑事警察局日前鎖定，有詐欺集團，推出假投資軟體實施詐騙，被害人積蓄被掏空後，成員就會介紹，刷卡換現金管道，等被害人刷卡、入金後，假投資軟體就會營造賺錢假象，初步調查有50位民眾受害，累計刷卡金額高達2000萬元，全案偵結，依涉嫌詐欺、洗錢防制法，對2人提起公訴。
大疊大疊現金，被排得整整齊齊，還有好多隻手機，也通通被搜出來擺在桌上。
台中檢警破"刷卡換現金"洗錢鏈 查扣不法資產逾1.8億（圖／民視新聞）
刑事局日前偵辦案件時，發現有詐欺集團，頻繁推出假投資軟體時施詐騙，被害人積蓄被騙走，手頭上沒有現金時，詐團成員，就會推薦配合的"刷卡換現金"業者，等被害人刷卡投入資金，軟體就會顯示不實數字，營造賺錢假象，但其實這筆錢，都被拿去購買餐券、旅遊券後轉賣回收資金，再繼續去騙使用其他投資軟體的被害人。
假投資軟體詐騙! 刑事局破"刷卡換現金"洗錢鏈（圖／民視新聞）
根據調查，以此循環詐騙手法，累計的刷卡金額高達2000萬元，專案小組，在新北多處，分頭執行查緝，查扣現金及存款2100多萬元、餐券及禮券將近3000張，電子錢包內525萬顆泰達幣，
詐團勾結刷卡換現金業者，發展出一條龍的洗錢模式，全案檢方偵結，依法對包含主嫌共2人提起公訴，黃姓主嫌，遭裁定羈押禁見。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：刑事局破「刷卡換現金」洗錢鏈 ５０人受害！查扣不法資產逾１‧８億
