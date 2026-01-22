台中歌劇院成無人劇場 豪華朗機工首部劇場作品亮相

台灣著名科技藝術團隊「豪華朗機工」今年將進駐台中國家歌劇院，推出團隊首部劇場版機械展演作品《最後一問》，以「無人劇場」概念翻轉傳統觀看結構，讓觀眾坐上舞台，與光影、聲音與仿生機械手裝置並置，直面一整座無人的觀眾席，為這座沒有演員的劇場注入靈魂與故事。

豪華朗機工甫結束在台北當代藝術館舉辦的成軍15週年個展，其中，由《生光》、《物林》、《手識》三件作品構築而成的展演裝置《宇宙寫生201》獲得高度關注與好評。該作在「豪華升級」後，延伸發展為劇場版作品《最後一問》，並受邀參與今年4月台中國家歌劇院「藝想春天 Arts NOVA」系列演出，成為團隊首部劇場版作品。

張耿華、陳乂與林昆穎三位成員坦言，首次進入大劇院創作，是一次關於空間與感知的全新挑戰。陳乂指出，在歌劇院這樣尺度龐大的場域中，過往熟悉的跨域裝置與視覺語彙必須重新思考配置與觀看方式。最終，團隊選擇將劇場結構「對調」，讓觀眾走上舞台，貼近那些沒有演員卻承載記憶與情感的「無人角色」，使觀看經驗變得更加細膩而直接。



豪華朗機工張耿華(右起)、陳乂與林昆穎三位成員首次進入大劇院創作，是一次關於空間與感知的全新挑戰。(江昭倫 攝)

張耿華形容，《最後一問》希望透過「無人劇場」的形式，將整座台中國家歌劇院轉化為一個「記憶的黑盒子」。作品並非替觀眾提出問題，而是在體驗過程中引導每個人回望自身，對自己的人生進行提問。

林昆穎則進一步點出「無人劇場」的精神核心，是將敘事主體放回歌劇院本身，讓空間成為角色與故事的來源。他形容，觀眾坐在舞台上，彷彿從自己的大腦向外觀看，望向原本坐滿人的無人觀眾席，展開一段探索人生關係的感官旅程。林昆穎：『(原音)無人劇場它有一種很重要的依附點，就是說我們把真的想要描述的事情放在歌劇院本身，所以這個對我們來說又是另一次很重要的挑戰。就像我們在歌劇院、我們在當代館，是把當代館當作一個場域的挑戰，所以形成了一個旅程。那歌劇院有什麼？對我們來說就是要驅動它注入我們的靈魂。』

豪華朗機工《最後一問》劇場版展演作品將於4月15日至19日在台中國家歌劇院大劇院登場，連續帶來16場演出。(編輯：許嘉芫)