台中歌劇院超美台菜餐廳 2女放任3童亂丟石

民眾到餐廳用餐時，看到三位小朋友輪流亂丟店裡用來景觀美化的白色小石。（圖／Threads@07vanessa18授權提供）





台中有民眾到歌劇院裡被喻為超美台菜料理餐廳用餐時，看到三位小朋友輪流亂丟店裡用來景觀美化的白色小石，但一旁兩位媽媽卻完全沒有制止，被亂丟的小石頭掉在坐墊和地上，店員只能蹲著拚命撿，網友都說，家長放任小孩亂丟石頭，製造店家困擾真的很不應該，認為店家可以上前勸阻，如果不聽，可以請他們離開．。

小女孩拿著兒童餐碗站在坐墊上，把碗裡的小石頭往地上撒下去，接著換成小男童接力，拿著兩個碗，把中間植栽區的小白石挖出來，裝的滿滿滿，再把石頭丟到坐墊和地上，另外還有一個還站不穩的孩童也有樣學樣，三個人就像在玩家家酒一樣，把這裡當成他們的遊樂場，店員發現座椅區和地上都是被亂丟的小白石，趕緊蹲下來撿，沒想到店員一邊撿，小朋友們卻拚命丟，玩起你丟我撿的遊戲。男童：「媽媽。」

離譜的是兩位媽媽似乎只顧著聊天看手機，完全沒有制止，看著店員忙著撿地上，和收拾座位區的石頭，也沒有覺得抱歉，最後留下座位區滿地殘局，給店員整理，讓目擊整個過程的民眾超傻眼。

民眾：「我們都會制止啊，這是家教的問題。」

民眾：「家長應該要制止一下自己的小孩，畢竟那是屬於餐廳的財產，屬於他們私人財產，其實餐廳他們，如果制止不聽，可以請他們離開。」

事發地點在國家歌劇院這間茶餐廳，主打結合台灣茶和台灣菜的創意精緻料理，因為藏身在充滿文化藝術氣息的歌劇院，被網友封為台中最美台菜餐廳，沒想到卻出現家長放任小孩亂玩亂丟石頭的情況，相當諷刺，被亂丟的是這種用來景觀美化裝飾的白色鵝卵石，店家低調不願受訪，不過有民眾替店員覺得委屈。

民眾：「工作人員這樣其實滿可憐的，是他們工作，而且他們是服務業性質，不方便去做太多強制的手段，可是我覺得這樣對他們來講，還滿委屈的。」

儘管店家以和為貴，當下沒有提醒勸導家長，但兩位媽媽放任孩子把餐廳公共場所當成自家遊戲場，也引發網友熱烈討論。

