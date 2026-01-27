台中歌劇院3/28、29《浮聲之城》 把整座城與眾人都納進來的音樂劇場

台中國家歌劇院3/28、29《浮聲之城》是一部遊走式音樂作品，歌劇院規劃6條臺中城市特色路線。（圖/臺中國家歌劇院，攝影林峻永）





臺中國家歌劇院2026年「藝想春天Arts NOVA」系列將於3月登場，以備受國際矚目的沉浸式交響作品《浮聲之城》揭開序幕，3月28、29日在「臺中城內」一共演出4場，由美籍華裔作曲家黃若創作，是一場遊走式交響樂、公共表演藝術作品、互動式現場演奏裝置、城市悠閒漫遊，也是把整座城與眾人都納進來的音樂劇場，迎接打破傳統音樂會框架的全新體驗。

《浮聲之城》由歌劇院與英國曼徹斯特國際工房、美國紐約林肯中心等場館共同製作，自2024年6月於曼徹斯特Aviva Studios世界首演後，已巡演紐約、倫敦、北京等地，超過10萬名觀眾在不同城市的大街小巷穿梭，透過手機App播放這首曲子，眾人讓聲響層層交疊，匯聚成一首完整的數位管絃樂團演出；行走的路徑及途中的邂逅，皆再交織入耳的樂聲，由觀眾各式各樣的移動再創交響樂。

2026 NTT Arts NOVA曼徹斯特國際工房╳黃若《浮聲之城》打破舞台與觀眾席界線，觀眾可以遊走在各項器樂聲部之間。（圖/臺中國家歌劇院©Chris Payne )

目前定居紐約的黃若成長於中西文化交融的環境，作品常探討身分認同、都市化與自然失衡等主題，受中華古樂、民謠以及西方前衛音樂影響，並自創多維主義（dimensionalism）技法：他認為音樂是生命，是呼吸，是律動。當觀眾坐在舞台前觀看演出時，會感到被束縛，他將音樂視為空間、時間、色彩和聲音的多維度體驗，人們應該能夠圍繞著聲源走動，或被它環繞。

《浮聲之城》是這個理念的巔峰之作。觀眾事先下載App後，會被分配由BBC愛樂管絃樂團預錄的11條音軌之一，每一軌對應一個樂器聲部。再從歌劇院周邊6大漫遊主題中，自選一條路線出發，步行20至40分鐘的城市風采後回到大劇院，欣賞由指揮張致遠帶領國立臺灣交響樂團現場演奏的《浮聲之城》；觀眾可以在大劇院舞台上穿梭在各項器樂聲部之間，感受音樂的包覆、打破舞台的界線和觀眾席的視野。

BBC愛樂總監亞當．薩波（Adam Szabo）表示，黃若和國際工房共同創作是天作之合，在新境界裡探索古典音樂的所有可能性。對所有人來說，這是史詩級、劇場級的大規模管絃樂演出。

MAZDA 首度與歌劇院合作支持《浮聲之城》，從對移動生活與文化參與的共同關注出發，期盼讓藝術走入城市日常，在行進之中鋪陳能被感知的悸動，深化大眾對聲音、空間與移動之間的感受，讓感動隨遇而行，拓展更多元的藝術體驗。

