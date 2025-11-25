台中正妹狂練肌力「一看竟是洪慈庸」！為尪請辭3年超狂近況曝光

政治中心／綜合報導



前立法委員洪慈庸過去曾與現今民眾黨主席黃國昌，同屬政黨時代力量，隨後於2019年宣布「理念不合」，先行離開黃國昌還在的時代力量，當時接連退黨成員更被外界解讀為與黃國昌不同路線派系，卸任立委之後獲聘立法院機要顧問的洪慈庸，於2022年配合丈夫卓冠廷選新北市議員而請辭，如今將生活重心放在家庭的洪慈庸，突發曬出一系列卸任後政績落成紀念貼文，他開心在運動器材前伸展筋骨的活力身影，在網路吸引超過2千名網友到場瘋看。





台中正妹練肌力繃不住猛笑「抬頭竟是洪慈傭」！為尪請辭3年近況曝光

洪慈庸突在臉書曝光「后里長照中心」正式落成的照片，提及這項長照資源是她任內全力爭取的政績之一。（圖／翻攝自洪慈庸@臉書）

洪慈庸於2022年從政壇神隱之後，專注經營家庭生活的她，自稱「小鹿的媽」、「一位堅持健康本位的40+姐姐」，昨（24日）洪慈庸於臉書曬出一系列來到「后里長照中心」參與正式落成啟用的照片，她提及這座長照中心是他任內全力爭取的重要醫療照顧資源，如今終於等到落成，行政院長卓榮泰也到場見證啟用，洪慈庸想到自己現在已經卸下公職，但依舊關心地方發展和鄉親近況，她預告眾人關心「后里醫院」進度也在持續推進。





洪慈庸開心與正式落成「后里長照中心」合影。（圖／翻攝自洪慈庸@臉書）

從洪慈庸PO出照片，不只能看到她站在長照機構前比讚的身影，更有肌力訓練器材前的鍛鍊照片，只見近年身材管理成果超顯著的她，頂著日前精心燙好「泡麵頭」、身穿灰色西裝套裝，坐上器材開始試用，看起來心情相當不錯的洪慈庸，搭配訓練專家的建議，一邊操作一邊露出微笑，洪慈庸重新與后里鄉親相見歡的近況曝光，就吸引超過2千名網友關心，許多支持者也留言稱讚：「感謝洪姐造福后里人！」、「謝謝慈庸為家鄉的努力」、「謝謝妳。希望后里不應該被邊緣化。」、「感謝有你」。

原文出處：台中正妹練肌力繃不住猛笑「一看竟是洪慈庸」！為尪請辭3年「超狂近況」曝光

