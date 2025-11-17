台中正義哥找炸街車理論被圍毆 5嫌落網疑為討債集團

〔記者陳建志／台中報導〕台中市陳姓市民今天凌晨1點發現一群男子多開著改管車在西屯區西屯路、寶慶街一帶「炸街」狂飆，噪音擾民，單槍匹馬上前理論，勸阻未果，因認為其中1輛白車要開車衝撞，就持滅火器噴灑，卻遭對方5、6人持球棒圍毆；涉嫌動手的5名男子落網後向警方供稱，當時是因債務糾紛到附近找人，卻被陳男噴滅火器才打人，訊後依傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送法辦，警方將擴大追查是否是討債集團犯案。

多名男子今天凌晨1點50分開著4輛改管賓士、豐田自小客車到台中西屯區西屯路及寶慶街50巷一帶「炸街」繞行，因嚴重影響安寧，45歲陳姓民眾看不下去下樓理論，並隨身攜帶1瓶乾粉滅火器，因認為其中1輛白車想撞他，拿起滅火器朝白車噴灑，引發車主不滿，停車持球棒追打，接著5、6人分持球棒加入圍毆，最後將陳男打趴後一哄而散。

廣告 廣告

警方隨後獲報趕至，將不支倒地躺在路面的陳男扶到路邊，並叫救護車送醫，陳男頭部還有全身多處擦挫傷，手指骨折，所幸送醫後意識清楚，沒有生命危險。

台中市警六分局表示，今天凌晨1點50分接獲報案，不到10分鐘員警就到場處理，隨後調閱監視器，逮捕趙姓男子(29歲)、高姓(32歲)、周姓(20歲)、劉姓(23歲)、蔡姓(33歲)等5人，依傷害、聚眾鬥毆移送法辦。

5人落網表示，當時原本因債務糾紛到附近找人，但沒有找到才會在街頭來回繞行，因陳男突然拿滅火器噴灑才會持球棒圍毆，警方將擴大追查是否是討債集團犯案。#

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中改管車半夜狂飆吵死人 男子勸說反遭球棒隊當街圍毆

網PO小一女童遭虐 鍾東錦嘆：毀了可能輔導走出困境的六口之家

新店2死車禍34歲男到院還能先拿午餐 父不解兒壯得像牛卻驟逝

詭！機車碰撞單車 34歲男自行就醫竟不治、86歲老翁昏迷送醫也亡

