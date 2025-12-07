台中武陵農場楓紅限定美景來了！錯過等明年

▲武陵農場醒獅園旁青楓小徑，青楓葉子已逐漸變色。（圖╱取自武陵農場臉書）

[NOWnews今日新聞] 天氣越來越冷，台中武陵農場今（7）日清晨最低溫來到0.2度，而就在溫度漸冷轉冬之際，武陵農場等多地已進入紅葉最佳觀賞期，其中武陵農場的醒獅園青楓小徑正由綠轉橘紅。而這樣的楓紅限定美景也要趕緊把握！12月上旬楓紅即將落葉，建議遊客避開假日人潮前往賞楓，錯過又要再等明年了。

武陵場部行政中心楓紅高峰！醒獅園青楓轉紅浪漫

武陵農場指出，場部行政中心楓紅正進入高峰期，醒獅園旁青楓小徑青楓葉子逐漸變色，再從綠轉黃再到橘紅，天鵝池旁的楓香也悄悄轉色換新裝，山谷繽紛多彩，想收集武陵最浪漫的秋色，要把握近日最後機會，整體賞楓期預估至12月上旬結束，海拔高低導致變色速度不一，低海拔區如露營區較早紅，高海拔區則延後，遊客上山賞楓大喊值回票價。

福壽山鴛鴦湖、松廬紅葉滿滿 下週最美

此外，不只武陵農場可以觀賞絕美夢幻「楓」景，相鄰的福壽山農場，海拔超過2000公尺的高山環境，讓秋色繽紛相對持久，場方表示，今年園內鴛鴦湖與松廬兩處的紅葉滿滿，楓紅正是最美時期，松廬楓紅已進入最佳賞楓期，週末農場湧入大批賞楓客，松廬東側楓葉已全部轉色，松廬庭院預計下星期將是最美的時刻，吸引不少新人在楓樹下拍婚紗，但早晚溫差很大，遊客上山要做好禦寒的準備。

廣告 廣告

▲福壽山農場內鴛鴦湖與松廬兩處楓紅，正是現在最美賞楓時期。（圖╱取自福壽山農場臉書）

大雪山國家森林遊樂區 這兩處賞楓景色最佳

至於台中大雪山國家森林遊樂區，隨著高山溫度陡降，變色樹種已逐漸變色，近日進入最佳觀賞期，呈現紅橙黃漸層美景，不斷吸引遊客上山賞楓、觀雲海，遊客可至海拔較高的49K小雪山資訊站區域（特別是雪山神木步道）及43K遊客中心區域觀賞美景。

另外，大雪山國家森林遊樂區內也可巧遇台灣特有種保育動物如長鬃山羊、藍腹鷴等，登山的同時也能收穫可愛小動物們，增添驚喜樂趣。

隨著天氣越來越冷，全台各地都出現了這些季節限定的美景。專家提醒，想要欣賞這些美景的民眾手腳必須要快，因為這一波錯過要再等一年。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

日本熊害影響觀光！合掌村楓葉點燈喊停 外國客嚇壞急改行程

特企／易遊網推華航全航線65折起 日韓賞楓機票最低免萬元

秋天旅日必看！2025「楓葉預測」出爐 5大賞楓景點一次看