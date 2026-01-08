▲台中殯儀館內車輛滑行3傷 未熄火釀禍（圖/記者鄧力軍翻攝）

[NOWnews今日新聞] 陳姓男子駕車至臺中崇德殯儀館內通道後下車，雖拉起手剎車但未熄火，車輛隨後不明原因向前滑動，進而碰撞3名行人，及停放之6部普通重型機車，造成車身不同程度損壞。3名行人多處擦挫傷、均意識清楚、無生命危險，其中石女由救護人員送往中國醫藥大學附設醫院進一步治療。

經臺中市政府警察局第二分局員警到場了解，係自小客車駕駛陳姓男子今（8）日11時27分許將車輛停放於殯儀館內通道後下車，當時車輛雖已拉起手剎車但未熄火，車輛隨後不明原因向前滑動，進而碰撞行人石姓女子（58年次）、羅姓女子（66年次）及楊姓男子（58年次）等3名行人，另波及現場停放之6部普通重型機車，造成車身不同程度損壞。119救護人員獲報到場後，石女為多處擦挫傷、羅女為手腳擦挫傷、楊男自述腹部不適但無明顯外傷，3人均意識清楚、無生命危險，其中石女由救護人員送往中國醫藥大學附設醫院進一步治療，其餘傷者均留在現場處理後續事宜。

員警依法對陳男實施酒測，結果顯示無酒駕情事，陳男亦表示下車前已拉起手剎車，後續將調閱殯儀館內監視器影像，以釐清事發原因與經過。由於事故發生地點非屬道路範圍，且受傷民眾及車主均暫不提出告訴，員警現場向當事人說明相關權益後，依非道路交通事故程序完成處置。

第二分局分局長鍾承志提醒民眾，無論是否位於道路範圍內，停車時仍應確實熄火、拉緊手剎車，並確認車輛完全靜止後再行離開，特別是在行人往來頻繁的場所，更須提高警覺，避免因一時疏忽造成他人受傷或財物損失。



