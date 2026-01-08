台中殯儀館詭異一幕！「佛祖車」突自走撞3人毀6車

台中市崇德殯儀館今（8日)上午發生詭異又嚴重的事故，有輛用來當引導送喪隊伍，車頂架設佛祖像的保時捷休旅車，無人駕駛狀況下突然往前滑，撞傷3人、毀了6輛機車。

事發現場。 （圖／民眾提供）

據轄區警方第二分局指出，事發在今天上午11點多，該輛保時捷引導車是由陳姓男子駕駛，開抵達殯儀館內通道後他下車，但車輛突然往前滑，撞上一旁的石姓、羅姓女子及楊姓男子，造成3人受傷，同時撞倒路邊6輛機車。

警消獲報趕來，檢傷發現石女多處擦挫傷、羅女手腳擦挫傷，楊男則腹部不適但無明顯外傷，所幸3名傷者均意識清楚無生命危險，石女後來先被已送醫，另2人則在現場處理後續事宜，陳男在事發當下沒在車上，他堅稱「有拉手煞車，只是沒有熄火」。

廣告 廣告

第二分局表示，由於事故地點非屬道路範圍，受傷民眾與車主暫時均未提出告訴，警方已依非道路交通事故程序完成處置，並將調閱殯儀館監視器影像釐清事發經過。

延伸閱讀

徹夜搜救F-16飛官辛柏毅！「照明彈」劃破夜空 網留言集氣

心衛之狼涉性侵少女 石崇良：1個月內研議「查詢狼社工平台」

影/狀況緊急！新北「加工廠大火」4人受困中