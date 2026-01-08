台中殯儀館離奇車禍！佛祖車「無人駕駛」一路衝…3路人慘遭碰撞掛彩

記者吳泊萱／台中報導

台中崇德殯儀館發生離奇車禍，無人駕駛的佛祖車一路滑行碰撞3路人、6機車。（圖／翻攝畫面）

台中崇德殯儀館發生離奇車禍，今日（8日）中午11時許，一輛停放在館內車道的佛祖車，在無人駕駛情況下，突然向前滑動，一路碰撞3名行人及停放在路邊的6輛機車，其中一名石姓婦人因被車輛夾住，全身擦挫傷，幸好經送醫治療無大礙，詳細事故發生原因仍有待警方調查釐清。

佛祖車駕駛稱有拉手煞車才下車，不清楚車輛為何滑行。（圖／翻攝畫面）

警方調查，23歲陳姓男子將佛祖車停在殯儀館通道內，雖有拉手煞車，但未熄火就下車，沒想到佛祖車竟突然向前滑動，一路碰撞前方路人石女（57歲）、羅女（49歲）、楊男（57歲），最後撞上停在路邊的6輛機車才停下。其中石女被夾在佛祖車及機車間，多處擦挫傷，幸好經送醫治療無大礙；羅女手腳擦挫傷、楊男腹部不適，並未送醫。

警方表示，陳男酒測值零，自稱有拉手煞車才下車，後續將調閱周邊監視器影像釐清事故生原因。由於該車禍非屬道路範圍，目前受傷民眾及車主均暫不提出告訴，員警向當事人說明相關權益後，依非道路交通事故程序完成處置。

第二分局分局長鍾承志提醒民眾，無論是否位於道路範圍內，停車時仍應確實熄火、拉緊手剎車，並確認車輛完全靜止後再行離開，特別是在行人往來頻繁的場所，更須提高警覺，避免因一時疏忽造成他人受傷或財物損失。



