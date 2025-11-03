台中母女2人喪身火窟 64歲惡前房客涉倒車撞屋縱火

cnews204251103a08

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市烏日區五光路段1處民宅，今（3）天凌晨2時許，傳出一起疑似縱火案。烏日警分局表示，員警獲報調派線上警力，到場交管警戒救援。初步調查，1台無牌照廂型車，倒車衝入民宅隨即引發火警，雖然緊急撲滅火勢，但屋內1對母女已沒有呼吸心跳（OHCA）。送醫搶救後，50歲吳姓母親一度恢復生命跡象，今日下午1時40分許，仍因傷重院方宣告不治。員警鎖定64歲許姓前房客涉嫌重大，下午4時也循線逮人送辦。

烏日警分局表示，組成專案小組偵查，掌握許姓前房客涉嫌重大。調查發現許姓租客長期行為怪異，還涉嫌偷竊17歲林姓少女的內衣褲，屋主不堪其擾，還曾提起刑事告訴，目前案件還由檢察官偵辦中。由於雙方紛爭不斷，屋主決定不再續租，許男疑因懷恨在心，今天凌晨竟駕駛廂型車，倒車撞進民宅內並縱火，造成2樓房間裏的吳母與林姓少女雙雙身亡。

警方表示，今天下午4時20分左右，接獲緊急救護案件通報，許姓嫌犯疑自戕送醫。轄區五光派出所副所長李世雄，到場確認傷者就是許嫌，立即戒護嫌疑犯上救護車前往醫院救治，診療後已無大礙，隨即帶回警分局製作筆錄。檢察官於今日下午前往現場勘驗，後續前往亞洲大學進行死者相驗，全案由檢察官指揮偵辦，後續朝殺人及公共危險罪嫌移送偵辦。

烏日警分局表示，全力打擊犯罪，迅速破案，即時安定民心。也呼籲民眾，法網恢恢疏而不漏，民眾切勿以縱火等犯罪手段，進行報復或發洩內心不滿。也勿心存僥倖，以身試法。警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡態度，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

照片來源：台中市警方提供

