台中母涉餵2孩吃藥致死 其中一個是和現任男友生的

台中市西區某大樓今（31日）爆命案，一名31歲陳姓女子涉嫌讓2個兒子食用不明藥物，經搶救後兩孩仍氣絕身亡，媒體報導，陳女情緒不穩戒護送醫，據悉疑似和男友吵架，才會釀起這齣悲劇。

陳女情緒極度不穩，不肯配合救護，警方與消防醫護人員合力將陳女四肢固定。（圖／翻攝畫面）

事發於今天凌晨，陳女友人聽到她情緒不穩，隨後便到她的住處觀看，這才發現2個孩子已經沒了呼吸心跳，台中第一分局於1時31分獲報，稱向上路某大樓有幼童失去生命跡象，但抵達現場將8歲、3歲幼童送醫後，他們仍沒有被救回。

據悉，陳女的2個孩子分別是和前夫及31歲任職燒烤店店長的現任男友林姓男子所生下的，近期疑似和林男有分手糾紛，而她在警方抵達現場後情緒仍然激動，出現歇斯底里狀況且有攻擊傾向，不肯配合救護，最終在戒護下送醫，無法立即做筆錄。

警方表示，由於2名死者身上並無明顯外傷，初步研判疑因藥物反應過重導致死亡，確切死因仍待進一步相驗釐清，不過陳女包包裡有抗憂鬱症的藥物，是否有餵食孩童尚無法確定。

