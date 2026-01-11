台中母獨力扶養過動童！竟失控虐打孩子逼「跪地舔雞湯」…社會局急安置

記者吳泊萱／台中報導

台中一名母親獨力扶養罹患過動症的孩子，疑因教養相對困難，竟在孩子不遵守規定時，多次動手毆打孩子，除了拿掃帚、衣架打小孩，還掌摑雙頰，導致孩子傷痕累累。某次孩子端雞湯時，湯汁不慎灑落，還被要求趴地舔乾淨，社會局發現不當管教狀況後，緊急安置幼童。

台中社會局調查，該名幼童在2023年7月9日因沒有整理房間，遭母親毆打，右小腿有多處條狀傷痕；8月1日，又因家務問題被母親持掃帚毆打雙臂、掌摑雙頰，後來孩子到廚房端雞湯時，不慎將湯汁灑落在地，竟被母親要求趴地舔乾淨。

到了2023年8月8日，幼童母親與堂大舅簽訂安全計畫，承諾不會再以肢體管教孩子，結果10月5日又因孩子弄亂物品，失控拿衣架毆打孩子，導致孩子左手臂有數處條狀傷勢、頭部有1公分擦挫傷。

事後幼童遭緊急安置，據安置機構及社工觀察，該名幼童被診斷出患有注意力不集中過動症，因長期遭母親不當管教，在遇到壓力時，會不斷抓手背緩解焦慮，在教養上需要更多耐心，其身心狀況及人際互動能力也需要旁人協助。

台中市社會局評估，幼童生母的共同協調能力仍需提升，考量幼童人身安全，基於兒童最佳利益等相關條件規定，依法安置幼童。該幼童自2024年1月9日安置至今，已超過2年，近日台中社會局再次向法院聲請延長安置，法院審酌相關事證後，裁定自1月9日起，延長安置3個月。

