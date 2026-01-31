台中母疑害2童亡！ 6年前新北女勒斃2子女判無期徒刑

台中市 / 綜合報導

疑似餵食不明藥物給兩名年幼兒子的陳姓女子，犯案動機跟手法為何，檢方下午到殯儀館進行相驗。同一時間，兩名孩子的爸爸，分別是陳女的前夫跟現任男友也都有到場，協助警方指認。類似案件在2020年也曾發生，當時吳姓單親媽媽，將安眠藥混入食物內給兩名孩子吃，趁著他們熟睡時將人雙雙勒斃，後續吳姓媽媽一審被判死刑，二審改判無期徒刑。這次陳姓女子會面臨什麼樣的刑責，法界人士分析，如果犯案屬實，陳姓女子恐怕會背上兩條殺人罪，再依照手法跟動機衡量罪刑。

2童 警車從從派出所往外開出 ， 車內做的人 就是涉嫌餵兩名年幼兒子 ， 吃下不明藥物的陳姓女子 ， 今(31)日下午警方做完筆錄 ， 依涉犯殺人罪嫌將陳女移送地檢偵辦 ，記者說：「為什麼要這麼做。」

殯儀館外，兩名幼童的家屬接連來到現場，短短一個晚上誰也沒想到，一個家就這樣少了兩條生命，先到現場的是他，穿藍色牛仔外套的男子，是3歲林姓男童的爸爸也是陳姓女子的男友，緊接著到場的，還有8歲羅姓男童的父親也就是陳女的前夫，兩人都在警方陪同下協助指認。

後續檢察官也抵達殯儀館，面對媒體鏡頭沒多做說明，快速走進室內進行相驗，檢警必須盡快釐清2名男童的死因，因為這樣才能定調，案件要朝涉犯哪種罪嫌偵辦，台中爆發母親疑似餵不明藥物給2名幼童造成2死。

2020年在新北，也發生過類似案件，當時在新北五股的汽車旅館，一名吳姓單親媽媽，先在食物內混入安眠藥，再親手將7歲跟6歲的子女勒死，當時新北地院一審，依成年人故意對兒童犯殺人罪判死刑，直到上訴二審，法官認為吳姓媽媽未泯滅人性，逆轉改判無期徒刑。

如今又爆發兩名孩童疑似家人殺害的案件，陳姓女子可能會面臨什麼樣的刑責，非當事律師林柏宏說：「她殺害兩個人其實就是犯了兩個殺人罪，如果說她的手段，像是可能餵食他們吃毒藥，或是說有些殘忍的方式，殺害他們的話，或許就有可能跳到無期徒刑，死刑。」

兩名未成年兒子，同一晚命喪在陳姓女子家中，律師認為，如果相驗及調查結果出爐，確認是陳姓女子下的手，將會面臨2條殺人罪，依照她的手法動機，到法院審理時衡量最終應負的刑責。

