台中母疑輕生釀2幼子喪命 盧秀燕下令協助：請外界勿做任何揣測

即時中心／顏一軒、許雯絜報導

台中市西區今（31）日凌晨傳出一起悲劇，一名年約31歲的女子疑似因情緒不穩，意圖攜兩名年幼的孩子輕生，2名幼子送醫後搶救不治。對此，台中市長盧秀燕今（31）日回應，傳出此憾事，市府感到非常的沉重與不捨，目前全案已報請檢調啟動調查。





盧秀燕今早在藍委楊瓊瓔、台中市民政局長吳世瑋、警察局長吳敬田等人的陪同下，前往市府警察局大樓前廣場，出席「台中市守望相助隊誓師大會」，並於會後接受媒體聯訪。

盧秀燕指出，對於西區某大樓於凌晨傳出憾事，中市府感到非常的沉重與不捨，在第一時間，警消同仁獲報已趕到現場處理，並報請檢調啟動調查。

她提及，市府也指示社會局同仁介入，協助家屬、慰問家屬，同時也進行案情釐清。由於現在檢調、警察局跟社會局的同仁都在釐清案情當中，希望所有媒體跟民眾，大家能夠以尊重、包容家屬的心情，在案情尚未釐清前勿做任何預測，尊重家屬。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

