台中母疑餵藥害死2童 精神科醫曝「恐憂鬱症作祟」：病識感較低

台中市某社區大樓31日凌晨發生命案，陳姓生母涉嫌餵食3、8歲幼童不明藥物，導致兩幼童死亡。精神科醫師許景琦分析，臨床上罹患憂鬱症的媽媽想攜子輕生，原生家庭比較苦，但小孩是獨立個體，該行為非常不尊重小孩，憂鬱症患者應就醫求助，透過藥物控制病情，避免釀憾事。

台中維新醫院院長許景琦指出，自己臨床上確實有憂鬱症媽媽攜子輕生的案例，可能是原生家庭比較痛苦，為了不想兒女像她一樣辛苦，才會有該行為，但兒女雖未成年，卻是獨立個體，攜子輕生是非常不尊重兒女的，媽媽要多想一想。

針對台中西區憾事，許景琦表認為，該媽媽之前應該求助，求助有2種，一種是主動求助，就像自己診間病人一樣，另一種是社會安全網要發現他們，但該媽媽可能在社會安全網之外，所以沒被接住。

許景琦提醒，這類民眾的病識感相對比較低，親友若發現異常，應鼓勵他們就醫，可透過藥物控制病情，避免發生憾事。他強調，民眾若有自傷或傷人之虞，就需要強制就醫，所以醫生的判斷顯得很重要。

★中時新聞網關心您：尊重兒少生命權，愛孩子，請把機會留給他。勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：1925。

