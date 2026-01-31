台中母疑「餵食害死兩童」 3歲、8歲兄弟身亡 31歲身分背景曝光

（記者張芸瑄／綜合報導）台中市西區向上路一處社區大樓今（31）日凌晨發生一起駭人案件，一名 31 歲女子情緒失控疑似企圖輕生，期竟餵食兩名年幼男童不明藥物，導致 3 歲與 8 歲的孩子送醫後仍宣告不治，全案已由警方介入調查。

圖／一名 31 歲女子情緒失控疑似企圖輕生，期竟餵食兩名年幼男童不明藥物，導致身亡。（擷取自 免費圖庫freepik）

警方初步掌握，女子獨自居住在家庭式大樓內，兩名男童分別為她與前夫、以及現任男友所生。事發時，女子被懷疑餵食兩名幼子安眠藥，孩子當時躺在床上，研判死亡時間不久。女子其後情緒失控，曾致電友人透露有輕生念頭。

廣告 廣告

友人趕抵住處時，驚見兩名男童已無呼吸心跳，緊急分別送往林新醫院與中國醫藥大學附設醫院急救，仍無力回天。女子本人情緒激動、語無倫次，警方到場後立即對其實施保護管束，後續將她送往中國附醫進一步檢查。

目前女子仍無法清楚交代事發經過，警方已採取相關證物，並將對女子進行藥物成分檢驗，以釐清是否服用安眠藥。由於案件涉及兩名幼童喪命，後續不排除依殺人罪或加工自殺方向偵辦，確切死因與事發動機仍待檢警釐清。

更多引新聞報導

前夫下體尺寸太大！美女網紅受不了離婚 性行為痛到哭 挨告被求償235萬

26歲健美網紅「睡夢中猝逝」！好友證實死訊：本來還在計畫見面

