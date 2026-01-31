台中母餵藥害2兒亡憾事 盧秀燕：感到非常沉重與不捨

有關台中市西區於今日傳出憾事，台中市長盧秀燕今受訪表示，市府感到非常沉重與不捨，在第一時間，警消同仁獲報已趕到現場處理，並報請檢調啟動調查。

盧秀燕今受訪表示，市府感到非常的沉重與不捨，在第一時間，警消同仁獲報已趕到現場處理，並報請檢調啟動調查。（圖取自盧秀燕臉書）

台中市西區今天（31日）凌晨驚傳一起震撼人心的人倫悲劇！一名年約30多歲的女子，在住處餵食兩名年幼兒子不明藥物，導致兩童陷入昏迷。警消獲報趕抵現場時，發現兩名男童已經無生命跡象，雖然分別緊急送醫搶救，仍然回天乏術，8歲與3歲男童最終宣告不治，令人鼻酸。

盧秀燕更強調，已指示社會局同仁介入，協助家屬、慰問家屬，同時也進行案情釐清。由於現在檢調、警察局跟社會局的同仁都在釐清案情當中，希望所有的媒體跟民眾，大家能夠以尊重、包容家屬的心情，在案件還沒有釐清前，不要做任何的預測，請尊重家屬。

盧秀燕強調，在案件還沒有釐清前，不要做任何的預測，請尊重家屬。（圖/資料照）

台中市政府警察局說明，第一分局在今天凌晨接獲報案，指稱西區向上路一段某大樓住處內，有幼童疑似失去生命跡象，警方獲報後立即派員趕赴現場，並同步通報救護及鑑識人員。第一分局抵達現場後發現有2名幼童失去呼吸心跳，送醫急救後均宣告不治。

警察局表示，經了解案發前曾有親友察覺屋內人員情緒異常而到場協助，初步勘查未發現有打鬥痕跡或外力介入，目前已完成現場採證，已報請台中地檢署指揮偵辦，並進行司法相驗，以釐清死因與經過。警方將持續配合檢方調查、釐清事實。警方呼籲，為維護兒少權益，社會大眾及媒體關注案件時，請尊重家屬隱私，避免不當揣測或轉述未經證實內容。

消防局說明，今早接獲西區向上路救護案件，便立即派遣轄區中港分隊等前往救援，共3名病患送醫，其中2名幼童OHCA、無明顯外傷；另名女性則情緒不穩、有自傷之虞，已送往醫院救治。社會局表示，接獲通報後，即指派社工至現場提供家屬必要協助，目前相關人員均已安置，後續將配合檢警偵辦。

